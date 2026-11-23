12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп уверен: лучшим вариантом для его страны стало бы возвращение бывшего гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на прежнюю должность. Только вот, как выяснили в The New York Times, этот «лучший» в действительности оказался моральным садистом.

12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга. Причиной стал его роман с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed однофамилицей миллиардера Элис Хуанг. Ее в США обвинили в шпионаже в пользу Китая. Никаких явных доказательств до сих пор не представлено. (К примеру, источники The New York Times голословно утверждают , что Элис минимум год сотрудничала с Министерством госбезопасности Поднебесной).

Президент Трамп демонстрирует, что не верит в шпионскую историю. Он ясно дал понять, что всячески готов поддержать провинившегося и призвал вернуть его на место.

«Надеюсь, что совет директоров вновь примет на работу Дженсена Хуанга. Так было бы лучше всего для компании, а также для США», - написал хозяин Белого дома в соцсетях. И добавил в беседе с журналистами: «Мы должны защищать наших замечательных людей. Дженсен - один из них… Знаете, он действительно один из самых блестящих умов в мире. Я бы очень хотел, чтобы Дженсену дали второй шанс».

Президент США Дональд Трамп уверен: лучшим вариантом для его страны стало бы возвращение бывшего гендиректора корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на прежнюю должность. Фото: REUTERS.

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШОЕ ШОУ

Директор Национальной разведки США Джей Клейтон в разговоре с CNN заявил: «Давайте будем откровенны: топовые чипы Nvidia — своего рода валюта, все хотят их получить. Я допускаю, что есть каналы, по которым Китай сумел их приобрести». Клейтон отказался комментировать ход расследования.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон продолжает добиваться от руководства Nvidia скорейшего предоставления информации о том, могла ли китайская сторона получить сведения о новейших разработках американской компании.

В любом случае в Америке предвкушают новое большое шоу – 1 декабря Хуанг должен ответить на вопросы законодателей в Палате представителей, а затем в Сенате.

«ВЫРВУ РУКИ»

Между тем в The New York Times, которая, похоже, решила добить миллиардера «контрольным в голову», выяснили: сотрудники жалуются на него последние двадцать лет. Хуанга регулярно обвиняли в унижениях, угрозах и непристойном поведении.

Агентству Bloomberg стало известно: в 2005 году бывший старший вице-президент по кадрам Nvidia Майкл Уинстон подавал жалобу на несправедливое увольнение после того, как он выступил против неподобающего обращения Хуанга с подчиненными. В «меню» входили и сексуальные домогательства.

Двумя годами позже жалобы на Хуанга написали сразу двое. Штатный юрист компании Стивен Петтигрю утверждал, что Дженсен оскорблял и запугивал служащих компании в стиле «Я тебе вырву руки и забью ими до смерти». В Nvidia сочли за благо заплатить юристу за молчание.

Другие издания рассказали: одному топ-менеджеру Хуанг обещал «помочиться на мозг», в разговоре мог делать непристойные движения, имитирующие половой акт.

Сотрудники регулярно обвиняли Хуанга в унижениях, угрозах и непристойном поведении. Фото: REUTERS.

ПОТЕРЯЛИ ТРИЛЛИОН

Промежуточный итог скандала вокруг увольнения Хуанга таков: сегодня стало известно, что Nvidia выбыла из тройки крупнейших по капитализации компаний мира. В Reuters подсчитали: рыночная стоимость производителя чипов сократилась до 3,03 триллионов долларов. А ведь незадолго до отставки Хуанга Nvidia занимала второе место (4,195 триллиона долларов).

C 12 ноября ее акции уже упали на 39 процентов. И практически всё говорит о том, что компания продолжит терять капитализацию.

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