Джареда Кушнера президент Соединенных Штатов назначил одним из основных переговорщиков по украинскому вопросу. Фото: REUTERS.

США работают над системой гарантий безопасности для Украины, которая должна одновременно убедить Киев в надежности поддержки, а Россию - в том, что НАТО не стремится к конфронтации. Об этом написал в соцсети зять и спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер, которого президент Соединенных Штатов назначил одним из основных переговорщиков по украинскому вопросу.

В том, как могут выглядеть в американском представлении гарантии «а-ля 5 статья Устава НАТО» (в ней говорится о коллективной обороне стран альянса», KP.RU разбирался с экспертами.

Готовность американского лидера рассмотреть надежные гарантии для Украины по типу статьи 5 натовского устава - одно из ключевых условий прочного мира, подчеркивает Кушнер. И добавляет, что, по его мнению, и Россия не против обсуждать схему, при воплощении которой «Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, РФ обретет уверенность в том, что НАТО не ищет конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены, что Россия уважает суверенитет и безопасность соседей».

Между тем Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен отказалась проводить с Москвой двусторонние консультации по европейской безопасности, заявила спикер ЕК Паула Пинью. Сначала, мол — прекращение огня на Украине, только потом можно будет перейти к подобным обсуждениями. Причем с непременным участием членов НАТО и Евросоюза. А где же в этом интересном плане Россия?

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен отказалась проводить с Москвой двусторонние консультации по европейской безопасности Фото: REUTERS.

ХУЛИГАНЫ ИЗ ПОДВОРОТНИ

- Что могут означать гарантии безопасности, аналогичные натовской 5-й статье?

Дмитрий Журавлев, доцент Финансового университета, считает: «По факту это присоединение Украины к НАТО — пусть негласное, неформальное. Весь альянс фактически построен вокруг пятой статьи: если нападают на одну страну, остальные должны ее защищать.

В этом случае предполагается то же самое и для Украины. Но здесь возникает проблема: если Украина будет знать, что она гарантированно защищена, то может вести себя как хулиган из подворотни - провоцировать, понимая, что за нее в любом случае вступятся. Абсолютные гарантии безопасности превратятся в индульгенцию.

С другой стороны, пятая статья НАТО не предусматривает автоматического применения военной силы. Каждая страна-член блока самостоятельно выбирает действия для поддержания безопасности, которые сочтет нужными, включая отправку оружия, медикаментов, направление советников или просто оказание политической поддержки».

СОБРАТЬСЯ ПО СВИСТКУ ИЗ КИЕВА

— Украина требует вступления в НАТО, Россия - против. Значит, можно создать такую конструкцию, которая бы вынесла пятую статью за рамки формального членства Украины в Альянсе, — объясняет политолог Максим Жаров логику американцев. — Например, действовать на основе придуманной Зеленским концепции «U24», согласно которой гаранты безопасности в течение 24 часов после возможного нового конфликта с РФ должны собраться по свистку из Киева и решить, какие санкции вводить, какое оружие Украине предоставлять.

Но даже сейчас, когда существует более-менее сколоченная коалиция желающих поддерживать Украину, они не могут прийти к единому плану действий.

Если говорить о системе безопасности в целом, то одной договоренности с Украиной недостаточно. Нужны новые договоры об ограничении обычных вооружений в Европе, о предотвращении прокси-войн между ядерными державами. Это длительная и непростая работа.

Украина требует вступления в НАТО, Россия - против. Значит, европейцы и США могут создать такую конструкцию, которая бы вынесла пятую статью за рамки формального членства Украины в Альянсе Фото: REUTERS.

ЗАКОННЫЕ ЦЕЛИ

- Возможно ли размещение иностранных войск на территории Украины?

«Мы видим, что де-факто на Украине уже присутствуют и представители иностранных спецслужб, и силы специального назначения - английские, французские, немецкие. Надо исходить из того, что в каком-то ограниченном виде они там и останутся после возможного подписания договора о гарантиях безопасности», — замечает Максим Жаров.

- Такую идею рьяно поддерживает Киев и ряд европейских политиков, причем они готовы сделать это даже до подписания договора о гарантиях, — говорит Дмитрий Журавлев. — Но Россия категорически против. Эти контингенты станут законной целью для наших Вооруженных Сил.

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