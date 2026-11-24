Считается, что люди-моржи не болеют, крепче остальных людей. И даже оптимистичнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

24 ноября в России отмечают День моржа.Настоящего моржа, добродушного животного, сурового на первый взгляд, но уязвимого.

Именно морж стал именем нарицательным для тех людей, что обожают холодную воду и проруби. Считается, что люди-моржи не болеют, крепче остальных людей. И даже оптимистичнее.

Так ли это, спросили Ангелину Сулейманову, к.м.н., ассистента кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета

- Моржевание — это сильный холодовой стресс, и относиться к нему стоит как к серьезной нагрузке, а не как к универсальному «витамину здоровья», - предупреждает Ангелина Сулейманова. - При этом если говорить именно о регулярных, дозированных занятиях, часть эффектов действительно имеет научное подтверждение.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ

1. Тренировка сосудов и терморегуляции.

При регулярном холодовом воздействии организм адаптируется — реже реагирует спазмом сосудов, лучше переносит перепады температуры.

2. Улучшается липидный профиль и повышается чувствительность к инсулину.

Это происходит за счет активации бурого жира, который отвечает за термогенез.

3. Положительный психоэмоциональный эффект.

Ныряние в холодную воду провоцирует выброс эндорфинов и норадреналина, что улучшает настроение после погружения, снижает тревожность и признаки депрессии, у многих нормализуется сон.

4. Стимулируют иммунную систему.

- регулярные занятия плаванием в холодной воде демонстрируют благотворительное влияние на иммунную систему путем стимуляции ее работы, - объясняет Ангелина Сулейманова.

Ныряние в холодную воду провоцирует выброс эндорфинов и норадреналина, что улучшает настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

И МИНУСЫ

1. Реакция холодового шока.

- Пожалуй, это главный риск — так называемая реакция холодового шока, - отмечает эксперт. - При резком погружении в воду холоднее 15 градусов происходит непроизвольный вдох, учащение пульса и скачок давления. У человека с сердечно-сосудистой или респираторной патологией/ лиц старшей возрастной группы, людей с факторами риска сердечно-сосудистых катастроф это может спровоцировать аритмию, приступ стенокардии, инфаркт или инсульт, а спазм гортани — остановку дыхания.

2. Повышается риск воспалительных заболеваний.

Отдельно опасен период после выхода из воды: холодная кровь из периферии устремляется к «ядру» тела, и температура продолжает падать ещё 10–30 минут — это называется «последействием».

«Переохлаждение тазовой области — это фактор обострения цистита, простатита, гинекологических воспалений; сильный стресс может ухудшить показатели спермограммы», - объясняет Ангелина Сулейманова.

3. При любой инфекции и хроническом заболевании – табу.

Категорически не стоит заходить в прорубь с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, бронхиальной астмой, эпилепсией, диабетом, патологией щитовидной железы и почек, при любой острой инфекции — и, разумеется, в состоянии алкогольного опьянения (риск переохлаждения повышается в разы!) Детям до 7 лет и людям старше 70 зимние купания не рекомендованы.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что морж реже болеет ОРВИ?

У опытных зимних пловцов респираторные инфекции встречаются реже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

- Данные тут противоречивые, и честный ответ звучит так: скорее нет, чем да — с нюансами, - говорит Ангелина Сулейманова. - Наблюдательные исследования действительно фиксируют, что у опытных зимних пловцов респираторные инфекции встречаются реже — в одном из обзоров речь шла о разнице порядка 40%. Но есть принципиальная оговорка: сравнение шло с неспортивными людьми, а при сопоставлении «моржей» с обычными пловцами, которые тренируются в бассейне, разницы в частоте простуд не нашли. Это значит, что эффект, скорее всего, объясняется не ледяной водой как таковой, а общим здоровым образом жизни: регулярной физической активностью, закаленностью в быту, режимом, социальными связями.

Поэтому важно развеять ожидание разового «заряда иммунитета»: окунуться в прорубь на Крещение, а потом не болеть весь сезон — так это не работает. Адаптация к холоду выстраивается месяцами постепенного закаливания: воздушные ванны, контрастный душ, обливания с постепенным снижением температуры. Один резкий заход в ледяную воду неподготовленному человеку даёт не укрепление иммунитета, а наоборот — стрессовую нагрузку и повышение риска заболеть.

- Мой практический вывод: если вы здоровы, обследованы и моржевание вам нравится — оно может быть частью здорового образа жизни, при условии постепенной подготовки, контроля времени пребывания в воде, страховки (никогда не в одиночку) и немедленного согревания после выхода. Если цель — реже болеть ОРВИ, то на первое место я поставлю банальные, но доказанные вещи: вакцинацию против гриппа, физическую активность, сон, отказ от курения и регулярное проветривание помещений. Моржевание — приятное дополнение, но не замена этим мерам, - считает Ангелина Сулейманова.

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