Тина Канделаки показала, как проводит время с семьей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Тина Канделаки показала, как проводит время с младшим сыном Георгием, которого прячет от публики. Отцом ребенка является второй муж теледивы Василий Бровко.

Тина Канделаки опубликовала кадры семейной экскурсии с трехлетним Георгием. Мама и сын побывали в Палеонтологическом музее.

Тина привела трехлетнего сына в музей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В ролике 51-летняя Канделаки расспрашивала экскурсовода о скелете динозавра. В этот момент сын поинтересовался: "Это тираннозавр?".

Напомним, младший сын появился на свет в 2023 году. "Я не первый день замужем, мне вот-вот исполнится 45 и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя я, как христианка, верю в таинство зачатия", - отмечала она за три года до рождения третьего ребенка.

Канделаки со вторым мужем Василием Бровко Фото: Борис КУДРЯВОВ.

От первого брака с Андреем Кондрахиным у телеведущей есть двое взрослых детей. 26-летняя дочь Мелания замужем.

25-летний сын Леонсий женат и строит карьеру актера. "В нашу первую встречу, когда она в одном заведении передо мной села, у меня в голове прозвучала фраза: «Мы будем жить вместе»", - вспоминал Кондрахин. По его словам, жена невероятно красивая, честная и добрая. Девушка не стремится к публичности. Она занимается творческими проектами.