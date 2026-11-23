Алла Пугачева страдает из-за мужа-иноагента Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева тайно страдает из-за Максима Галкина*. 77-летня певица ведет тихую жизнь обычной пенсионерки, тогда как ее пятый муж-иноагент Максим Галкин* развлекается на полную катушку.

Молодой муж Аллы Пугачевой в последнее время сильно преобразился. Максим Галкин* накачал мышцы, отрастил и осветлил волосы. Поклонники судачат, что иноагент печется о своей внешности куда больше, нежели о собственной жене.

Продюсер Леонид Дзюник и вовсе поделился сокровенным. По его словам, у пятого супруга Примадонны якобы новое увлечение, поэтому он и следит за собой.

"Насколько я знаю, у Максима* новая любовь. Новая жизнь. Он сейчас стал заниматься активно, качать мышцы, чтобы выглядеть достаточно молодо для новых чувств, для новых ощущений", - заявил эксперт в программе "Скандалы. Интриги. Расследования" на НТВ.

Он уверен, что старенькая и больная Пугачева страдает в одиночестве. "Я представляю, что у нее творится в душе. Я представляю, сколько слез горьких она глотает в этот момент", - заключил Дзюник.

Пенсионерка едва оправилась от болезни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

К слову, ранее иноагент гордо заявил, что Алла Борисовна по-прежнему выступает на закрытых вечеринках за большие деньги. Мол, ее гонорар значительно превышает его заработки.

А ведь пенсионерка четыре месяца была обездвижена, потому что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав. "Честно говоря уже думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать… Все это переносила тяжело. Но взяла себя в руки и стала ходить", - рассказывала знаменитость.

* - Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов