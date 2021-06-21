Почему в Европе очереди на вакцинацию: "А с болячками прививаться можно? Нужно!"

Такая здесь в Европе практика: чем старше человек и чем больше у него болячек, тем скорее он должен быть привит. И на вакцинацию - очереди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед тем, как записаться на прививку в Австрии, я позвонила своему семейному врачу.

- Доктор! - говорю. - А можно ли мне вообще прививаться? При таком-то анамнезе!

Потому что болячек накопилось - ужас. А две так в свое время прямо жизни угрожали.

- Конечно, - закивал головой врач. - Вам просто обязательно!

- Но как же? У меня ведь еще… - неуверенно заныла я.

- А с этим тем более…

- Но вы забыли про…

- Не забыл! - отчеканил врач. - Сейчас дам справку, что вам необходимо прививаться как можно быстрее, вне очереди!

Такая здесь в Европе практика: чем старше человек и чем больше у него болячек, тем скорее он должен быть привит. И на вакцинацию - очереди.

Да, противопоказания есть. Если одна из серьезных болезней находится в стадии сильного обострения. Или у вас температура. В остальных случаях ( кроме анафилактического шока в анамнезе) - все шагают на прививку. И это дает результат. Сегодня в Австрии полностью привито 31, 5 процента населения и 56 процентов сделали первую дозу. В результате: в марте в Австрии было 3500 заболевших в день, 22 июня - 96. Умирало в день - по 218 человек, сейчас по 2. Поэтому когда кто-то начинает истошно кричать, что прививки и ограничения не работают - я горько смеюсь. А когда рассказывают, что от ковида отлично помогает гомеопатия или народные средства, лучше всего спирт - дядю Васю он буквально воскресил!,- хочется стучать этим гражданам по голове. Но ведь не достучишься. А несколько знакомых в Москве после гомеопатии и народных средств уже лежат в больницах.

Что касается побочки. Послушать людей в фейсбуке - ужас-ужас. А вдруг что-то заболит?

А у кого-то уже что-то заболело!

Да, побочка бывает. И у Пфайзера, и у Спутника. Читала в ленте. Хотя ни я, ни муж, ни привившиеся Спутником многочисленные друзья ничего особенного не заметили.

Но что касается страхов. Хорошо. Почитайте про побочку. Только до конца.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Боли в животе, тошнота, рвота , явные (черный стул, кровавая рвота) или скрытые признаки желудочно-кишечного кровотечения, которые могут приводить к Железодефицитные анемии ,эрозивно-язвенные поражения, в том числе с перфорацией, желудочно-кишечного тракта.

Редко — нарушения функции печени (повышение печеночных трансаминаз, АСТ , АЛТ ).

Со стороны центральной нервной системы

Головокружение, шум в ушах

Со стороны системы кроветворения

Геморрагический синдром, тромбоцитопения.

Со стороны мочевыделительной системы

…гипероксалурия и образование мочевых камней из оксалата кальция, повреждение гломерулярного аппарата почек.

Аллергические реакции

Кожная сыпь, анафилактические реакции, бронхоспазм, отек Квинке.

Нет, это не о прививке Спутником. Это цитата из стандартной инструкции к … обычному аспирину. Который многие глотают, чуть только что заболит.

Да что там! Даже у безобидной валерьянки написано:

Побочные эффекты: сонливость, подавленность, снижение работоспособности, при длительном применении - запор. Редко - аллергические реакции. Применение препарата противопоказано в I триместре беременности.

Хотела привести совсем уж ужасный список побочки от обычного антибиотика. Но подумала: зачем. Просто достаньте любое лекарство из своей аптечки и прочитайте инструкцию. Волосы дыбом встанут, уверяю.

А вы пьете это, не задумываясь.

Как бы то ни было, побочка от ковида гораздо страшнее любой побочки от прививки. И если ждать, когда все переболеют, можно превратиться в страну больных и инвалидов. Но некоторые особенно хитрые ждут. Надеются «проскочить на халяву». Пусть другие привьются или переболеют. Выработают коллективный иммунитет, а я уже потом им воспользуюсь.

Увы. Вирус может не посчитаться с вашими планами. Непривитые заболевают чаще и тяжелее.

А так - думайте сами, решайте сами.

Хотя нет. В Европе, где так трясутся над свободами граждан, в этом случае решили за них: ведь, не следуя общим правилам, ты рискуешь своей жизнью и жизнью других.

Поэтому непривитые или не переболевшие не могут здесь посидеть в ресторанах. Сесть в самолет. Поселиться в отель. Поехать во многие соседние страны. А сейчас в Австрии работодатели один за другим принимают свои правила, по которым у них могут работать только люди с прививкой или антителами.

Не слишком толерантно. А вы правила дорожного движения почитайте. Сколько там ограничений и штрафов для свободолюбивых людей! Кошмар! И все же на красный свет на дорогах ездить нельзя, даже если этот оттенок нравится вам больше зеленого.

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