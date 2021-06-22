Убившая коллегу вожатая признала вину и дала показания: «Она сказала, что мне слабо, и я ударила ножом»

Александра Осипова убила свою коллегу во время пьяной ссоры. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В истории с жутким убийством 20-летней вожатой санатория «Доброе» в Подмосковном Пушкино сейчас разбирается Следственный комитет.

Напомним, в ночь на 22 июня 22-летняя вожатая лагеря и студентка МГОУ ножом в сердце убила свою коллегу, студентку того же вуза Аллу Филатову. Накануне девушки вместе распивали спиртное. Мотив убийства до момента допроса подозреваемой был главной загадкой случившегося. Впрочем, и сейчас после того, как Александра дала показания ясности не прибавилось. Никакой причины убивать у нее не было. Если, конечно, не считать за повод пресловутое: слабо.

- Мы поссорились и я взяла в руки нож. Она стало говорить, что мне слабо. В этот момент я ударила ножом ей в грудь, - дала показания следователям Александра.

Видеозапись части разговора со следователем уже обнародовал СК. В кадре молодая девушка грубым голосом отвечает на вопросы.

Александра подтвердила прежние показания других вожатых, которые рассказывали о том, что в санатории ни с кем из вожатых она не могла найти общий язык. Сама Александра обвинила в этом коллег, мол это они все агрессивные и необщительные.

Эту ночь студентка проведет в изоляторе. Уже завтра, 23 июня, следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство».

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