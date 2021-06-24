"Мальдивы вздрогнули": как выглядит молодая жена Евгения Петросяна в бикини

Татьяна Брухунова показала фигуру на пляже. Фото: социальные сети

Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова неделю назад улетели на Мальдивы. Супруги наслаждаются райским отдыхом. Татьяна постоянно выкладывает пляжные луки. На днях она показала фигуру в бикини.

Татьяна Брухунова, обычно скрывающая фигуру, разместила свежий снимок в бикини на берегу Индийского океана. Молодая жена Евгения Петросяна позирует в раздельном купальнике люксового бренда. Образ она дополнила соломенной шляпой.

"У меня не только сумочек много, но и купальников", - похвасталась красавица в блоге. Бикини с высокой посадкой и рисунком в виде желтых "макарошек" произвели фурор.

"Впервые вижу Таню в бикини. Почему вы прячете красоту", "Мальдивы вздрогнули", "Какая секси", "Девушка в бикини глаз радует", "Неземная красавица! Такая легкая, нежная! Отличного отдыха Вам, Танечка!", "Мужу повезло! Рада за вас!", "Красивая молодая женщина", "Такие солнечные фото! Вы как ребенок", "Фигурка - супер!", "Просто куколка", - пишут восхищенные женщины.

Меж тем Петросян ничуть не уступает жене и тоже активно публикует пляжные луки в блоге. На одном из снимков сатирик предстал в шортах, сланцах и белой сорочке. Евгений Ваганович выглядит бодрым и счастливым. Поклонники в один голос заявляют, что рядом с молодой супругой артист помолодел.

К слову, скучать супругам не приходится. Они ходят на массаж, посещают спа и различные рестораны, чтобы полакомиться блюдами местной кухни.