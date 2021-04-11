"За секунду до": опубликовано редкое фото Евгения Петросяна с пятой женой Татьяной Брухуновой

Евгений Петросян счастлив в браке с пятой женой Татьяной Брухуновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгений Петросян счастлив в браке с пятой женой Татьяной Брухуновой. Правда, супруги никогда не говорят о личной жизни. И если Евгений Ваганович в одном из редких интервью не так давно делился радостью от рождения сына Вагана, то ее молодая избранница все вопросы о муже и ребенке сразу пресекает. Однако на днях девушка сделала исключение и разместила редкую фотографию с мужем.

Татьяна Брухунова удивила поклонников совместным фото с Евгением Петросяном. Данным снимком молодая мамочка нарушила свое обещание держать подробности личной жизни в секрете. Ранее она не раз говорила о том, что не считает нужным публиковать общие с мужем фотографии.

На редком снимке супруги находятся в театре. Татьяна обожает наслаждаться живой игрой актеров. В подписи к снимку молодая жена 75-летнего юмориста пожаловалась, что хотела сделать красивое фото, но муж испортил кадр. На фото Петросян подкрался к любимой женщине сзади в забавной позе.

Поклонники пришли в восторг от совместного кадра влюбленных. Они оставляют в адрес Евгения Петросяна и его избранницы много теплых слов.

"Люблю не постановочные фото, в них жизнь!", "Красивые, смотритесь вместе гармонично", "Боже, боже как красиво!", "Настоящие живые эмоции", "За секунду до", "Мило как", "Так во многих семьях страны!", "Неожиданно подкрался...", "Фото классное", "Смотритесь оба изумительно прикольно", "Обожаю Петросяна", "С юмором по жизни легче шагать!", "Удачи вам и добра!", "Это прекрасное фото. Живое, настоящее. Не удаляйте! ", "Заряженное на любовь фото", - делятся фолловеры.