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Звезды24 июня 2021 0:55

«Бузова выбежала на сцену «Жары» в одном купальнике!»: Дава слушал вокал экс-невесты за кулисами

Артистов развели на красной дорожке, но им пришлось петь на одном концерте
Ирина ВИКТОРОВА
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Ольга Бузова прошла по красной дорожке как суперзвезда.

Ольга Бузова прошла по красной дорожке как суперзвезда.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Музыкальный фестиваль «Жара» проходит в концертном зале «Крокус Сити Холл». Поздним вечером на сцену вышла 35-летняя Ольга Бузова. Впервые после расставания с возлюбленным Давидом Манукяном звезда находилась с ним на одной площадке. Организаторы развели парочку на красной дорожке – Ольга Бузова прошла по ней как суперзвезда. А вот Давид Манукян не появился на дорожке. 28-летний поющий блогер приехал на репетицию задолго до начала концерта, но на дорожке его не было.

Напомним, что Бузова и Манкуян расстались полгода назад после головокружительного романа, за время которого Ольга познакомила жениха Давида с Филиппом Киркоровым и другими знаменитостями. И вот Дава впервые спел на фестивале «Жара» дуэтом с Киркоровым.

Номер Давы был заявлен в концертной программе через 13 песен после выступления Ольги Бузовой. Бузова пела свои «Розовые очки», с ней танцевал «Тодес». Стоить отметить, что номер был достойный!

Бузова пела свои «Розовые очки», с ней танцевал «Тодес»

Бузова пела свои «Розовые очки», с ней танцевал «Тодес»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фанклуб Бузовой в «Крокусе» встречал ее громко. Одна поклонница вела прямой эфир в инстаграме: «Бузова выбежала на сцену «Жары» в купальнике!» Сценический наряд Бузовой был креативным – купальник, дополненный перчатками, рукавами-воланами, поясом и украшениями из металла. Ольге этот образ идет, она лихо отплясывала на шпильках и выдала потом: «Не забывайте, что миром правит любовь! Не забывайте, что для настоящих артистов каждое выступление на вес золота!» Правда под хит Бузовой ее коллеги особо не рвались танцевать. Дава в это время находился за кулисами – готовился к выступлению. Кстати, Бузова заходила в гримерку к своему другу Филиппу Киркорову – поздороваться и пообщаться с его детьми. После чего Ольга переоделась и отправилась на вечеринку по случаю старта «Жары». А Филипп Киркоров с Давой исполнили «Ролекс».

За кулисами фестиваля обсуждали перемены в личной жизни экс-возлюбленных Бузовой и Давы. Говорят, что за Ольгой ухаживает весьма обеспеченный поклонник, и она не обделена мужским вниманием. В то время, как Дава уже жалеет, что потерял такую невесту. Если раньше были шансы на воссоединение пары, то теперь их осталось не так уж и много.

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Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫОльга Бузова: досье KP.RU