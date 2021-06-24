Нахлобучили в ответ: Правительство обложит металлургов дополнительными пошлинами

Рост мировых цен влечет удорожание металлопродукции и на внутреннем рынке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на металлы бьют рекорды. Они в первых рядах тех товаров, которые из-за пандемии выросли сильнее всего. Причина тому – резкий рост стоимости металлопродукции во всем мире. Наши компании, пользуясь такой «халявой», стали больше отправлять за рубеж. В итоге внутри страны возник дефицит. И цены пошли вверх.

- Цены на черные и цветные металлы растут по всему миру. За год они подорожали на 30 и 50% соответственно. Рост мировых цен влечет удорожание металлопродукции и на внутреннем рынке. В результате дорожает строительство, в том числе социальных объектов, - рассказал во время заседания правительства в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, металлурги от этого получают сверхприбыль. Только за первый квартал этого года она составила 570 млрд рублей. Это в 3,5 раза больше того, что металлурги в среднем получали в предыдущие годы. Но на это можно было бы закрыть глаза, если бы не одно серьезное «но». Рост цен на металлы тянет за собой рост цен на продукцию смежных отраслей. В частности, подорожание квартир – тоже следствие «металлической» инфляции.

- Цены по некоторым позициям выросли на 70 – 80% и даже больше. Естественно, это отражается на металлоемких отраслях, - добавил глава Минпромторговли Денис Мантуров.

В правительстве посмотрели, как с такой промышленной инфляцией борются в других странах. Где-то для производителей отменяют возврат НДС при экспорте продукции, где-то вводят дополнительный налог. У нас решили пойти по немного другому пути. Он более щадящий для бизнеса.

- Мы предлагаем ввести временные экспортные пошлины – с 1 августа и до конца года. Они будут действовать на прокат, арматуру, заготовки, проволоку и цветные металлы низкого передела, - пояснил Максим Решетников.

Пошлина будет комбинированной. То есть, с минимальной суммой на тонну экспортируемой продукции, а надбавка будет зависеть от мировых цен. По расчетам Минэкономразвития, бюджет получит дополнительно 160 – 165 млрд рублей. И это всего четверть от той сверхприбыли, которую сейчас получают металлурги. По сути, эдакий вариант прогрессивного налога на доходы.

- Металлургические компании получают дополнительный рентный доход, который не связан с повышением производительности. В целом ряде стран такие инструменты регулирования существуют. Считаем их введение в этом году обоснованным, - заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Задача правительства на этот год – остановить дальнейший рост цен. Потому что от этого страдают не только компании, но и простые потребители, которые делают ремонт в квартирах или строят загородные дома.

- Наша экономика сейчас не готова к лавинообразному шоку переноса мировых цен на внутренний рынок. Поэтому не надо воспринимать введение пошлин как наказание металлургов. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка, - резюмировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

О том, что с металлургов надо дополнительно взыскать 100 млрд рублей с их сверхприбыли, он говорил еще месяц назад. По его словам, металлурги именно на эту сумму «нахлобучили» государство, потому что продукцию по завышенным ценам покупают в том числе для исполнения гособоронзаказа.

До конца года в правительстве будут думать над постоянно действующим механизмом экспортных пошлин на металлы. Как говорил во время форума в Санкт-Петербурге Максим Решетников, власти могут ввести «плавающие» пошлины, которые будут зависеть от мировых цен на те или иные товары. При сверхприбыли экспортеры будут отдавать в бюджет больше, при падении цен – меньше.

Ну а россиян больше интересует конечный результат. А именно - когда цены на металлы и другие стройматериалы пойдут вниз в розничных магазинах. Видимо, это произойдет не раньше сентября. Если в принципе произойдет. В этом случае хотелось бы увидеть от правительства не «щадящие для бизнеса» меры, а эффективные решения, которые повлияют на кошельки миллионов россиян, а не миллиардные состояния дюжины металлургических олигархов.

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