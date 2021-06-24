«Жара» будет! Я ее веду. Просто зрителей не будет!»: Ксения Собчак уже гримируется для звездной дорожки

На «Жаре» Ксения Собчак ведет, а Филипп Киркоров поет. Концерты «Жары» скоро покажут на Первом канале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятый международный фестиваль «Жара» был заявлен организаторами на пять дней в подмосковном «Крокус Сити Холл». 23 июня состоялось открытие – звездная дорожка, випы за столиками у сцены, простые зрители на местах в зале. Организаторы старались – всем выдали маски, рассадили с соблюдением дистанции. Но народ не дисциплинированный – и маски снимали, чтобы подпевать и сделать селфи, и вскакивали с мест, чтобы потанцевать…

Однако 23 июня в «Крокус» запустили столько народу, сколько разрешили. Согласно указу губернатору Московской области были разрешены мероприятия, на которых по билетам находится 1500 зрителей и 20% привитых. Но из-за ежедневно ухудшающейся ситуации с коронавирусом с 24 июня правила изменились: теперь в Московской области разрешены мероприятия в помещениях с числом зрителей не более 50 человек по билетам. Тут же появилась информация об отмене фестиваля.

Организаторы фестиваля «Жара» сообщили kp.ru: «Концерты продолжаться без зрителей. Будет вестись телесъемка фестивальных концертов. Сейчас решаем – может пустим немого зрителей, сколько разрешено». Звезды вне сцены будут носить маски, несмотря на то, что многие уже переболели или привились. Организаторы будут следить и за соблюдением социальной дистанции. Билеты зрители могут обменять или сдать.

Ксения Собчак ведет концерт на «Жаре», она уже готовится к мероприятию: «Позвонила организаторам. Это неправда! «Жара» будет, я ее веду! Просто зрителей не буде. Только для ТВ трансляции. Работа ведущей в пустом зале? Ну что ж – такое первый раз. Люблю экзотику!»

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