Ксения Бородина выгнала мужа из дома и оторвалась на «Жаре»

Ксения Бородина выгнала мужа Курбана Омарова из дома Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На открытии музыкального фестиваля «Жара» пели и плясали все главные звезды нашего шоу-бизнеса. Помимо обычных зрителей в зале были випы – они сидели за столиками неподалеку от сцены. За одним из столов отдыхала Ксения Бородина, известная публике, как ведущая телепроекта «Дома-2» и блогер. С начала лета ходили слухи, что Бородина рассталась со вторым мужем. Однако пара хранит молчание на этот счет. И вот Ксения пошла по тусовкам без супруга – вчера отдохнула на «Жаре», после чего рванула в караоке.

На «Жару» Ксения Бородина приехала на такси, заняла место за столиком у сцены, выглядела сногсшибательно. Отдыхала Ксения Бородина в компании соведущей по «Дому-2» Ольги Орловой, подруги Инны Жирковой и ее мужа футболиста сборной России Юрия Жиркова. Бородина грустила, много фотографировалась, секретничала с подружками. А ближе к полуночи отправилась не домой, а петь в караоке. Душа страдающей женщины требовала продолжения банкета. Ксюша пела Успенскую: «к далекому и грешному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному скучая и тоскуя…» А ведь слова хита Любы «К единственному нежному» это крик души блогера Бородиной – все ее 17 миллионов подписчиков переживают и недоумевают: почему муж исчез из жизни их любимой Ксюши.

На фестивале «Жара» Ксения Бородина отдыхала в компании друзей, среди которых была Инна Жиркова с мужем футболистом сборной России Юрием Жирковым Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, что Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова шесть лет назад, у пары есть общая дочь Теона. Пара жила в загородном доме с дочкой Ксюши от первого брака, часто на выходные приезжал сын Курбана от предыдущих отношений. По слухам, Бородина всегда зарабатывала гораздо больше мужа, но это не мешала семейному счастью.

На недавнем отдыхе в ОАЭ Ксения и Курбан поссорились, по слухам скандал спровоцировала неоднозначная ситуация. Бородина с детьми, мамой и мужем прилетела на очередной дорогой курорт. И туда же прибыла бывшая жена Омарова с сыном. Курбан проводил время и с супругой, и с сыном, и с поклонниками успевал фотографироваться. Однако в этот раз Ксения была недовольна поведением мужа, пара поскандалила, и Курбан переехал в соседний отель.

Сейчас Курбан Омаров с женой в их подмосковном доме не живет – однако с дочерью видится. Ксения страдает в разлуке с любимым, однако на развод не подает. В окружении телеведущей нам рассказали: Бородина выгнала мужа из дома, претензий к нему накопилось много, и прежние измены здесь ни главное. У Ксении ухажеров пока нет, Курбан тоже один – ему приписывают множество интрижек, но он ни с кем не встречается.

Есть надежда, что пара в ближайшее время помирится. Пока Бородина проводит время в компании подруг, развлекаясь на фестивалях и в караоке. А Омаров проводит летние каникулы с сыном. На июль у супругов оплачен отдых в дорогущем турецком отеле. Интересно успеют ли они помирится до вылета на курорт.

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