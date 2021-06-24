«Захотите "мирно зайти", стучите»: Как Россия ответила на провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма

Корабль королевского ВМC Defender нагло нарушил госграницу РФ и больше чем на 3 км вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент Фото: REUTERS

КАК БЫЛО ДЕЛО

11:52. Эсминец пересек российскую границу. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж не отреагировал.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250* по курсу движения эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.

Примерно через час после инцидента вышло заявление британской стороны. Здесь решили, что их российские коллеги проводили в Черном море учения, а не пытались остановить корабль. Министр обороны королевства сообщил: «Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Другими словами, ничего не было!

ОТВЕТ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ

Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов назвал случившееся грубой провокацией:

- Расцениваю это как попытку нас проверить. Британская сторона должна провести тщательное расследование и дать оценку действиям капитана. Мы соблюдаем все нормы морского права и партнерские отношения.

Отреагировала на заявление англичан и официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, подтверждений того, что этот инцидент был, неисчерпаемое количество:

- Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации - видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно ответ очевидный: здесь в лицо вранье.

А у себя в телеграм-канале Мария Захарова посоветовала британцам вспомнить об их манерах: «В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите».

Посол Великобритании в Москве уже вызвана в МИД.

ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Журналист, о котором говорит Захарова, - корреспондент BBC Джонатан Бил. Он находился на борту эсминца:

«HMS Defender собирался пройти в пределах 12 миль

(19 км) территориальных вод Крыма. Два российских корабля береговой охраны, преследовавшие военный корабль королевского флота, пытались заставить его изменить курс. По радио раздавались все более враждебные предупреждения, в том числе одно, в котором говорилось: «Если вы не измените курс, я буду стрелять».

Мы слышали выстрелы на расстоянии, но считалось, что они находятся вне досягаемости.

Когда HMS Defender шел по морскому пути, вокруг него гудели российские самолеты. Капитан Винсент Оуэн сказал, что корабль обнаружил поблизости более 20 военных самолетов».

Смотреть видеосюжет Репортаж с борта британского эсминца HMS Defender, нарушившего границы России

«НЕ ТЫКАЙТЕ ПАЛКОЙ В МЕДВЕДЯ»

Новость об инциденте в Черном море появилась и на британских новостных сайтах и сразу собрала десятки тревожных и ироничных комментариев читателей. По ним очевидно, не хочет простой народ ссориться с Россией:

«Не надо строить из себя дурачков и вторгаться в русские территориальные воды».

«Зачем провоцировать Россию?»

Подытожил дискуссию пользователь Money-Liberty, который представился бывшим морским штурманом: «Это явная игра в кошки-мышки, но следует учитывать, что мы тыкаем палкой в медведя!»

СПРАВКА КП

*ЧТО СБРОСИЛ ПЕРЕД БРИТАНЦАМИ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ

Осколочно-фугасная авиабомба (ОФАБ-250) предназначается для применения с взрывателем неконтактного действия для поражения самолетов на открытых стоянках и капонирах, артиллерийских орудий на открытых и закрытых позициях, транспортных средств (железнодорожный подвижной состав, автотранспорт, морские и речные транспортные суда), бензохранилищ, понтонных переправ и живой силы противника в окопах, на открытых позициях и переправах.

Длина авиабомбы - 1456 мм;

Диаметр корпуса - 325 мм;

Размах стабилизатора - 410 мм;

Вес бомбы - 266 кг;

Вес взрывчатого вещества - 97 кг;

Число осколков - 11520 шт;

Толщина стального листа, пробиваемого осколками на расстоянии 50 м от места подрыва - 18 мм.

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Британский корабль Defender нагло нарушил госграницу РФ и больше чем на 3 километра вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент (подробности)