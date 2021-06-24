Британцы назвали действия нарушившего границу РФ эсминца Defender очень глупой провокацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне появилось видео того, что происходило на борту британского эсминца Defender, который нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море.

Жители Великобритании не оставили данный инцидент без внимания. Читатели Daily Mail в комментарии к статье о произошедшем назвали действия британского эсминца откровенной и очень глупой провокацией, а также посоветовали «не связываться с Россией», В комментариях также рекомендовали заняться собственными проблемами в своих водах.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 23 июня, британский эсминец пересек границу РФ у мыса Фиолент, после чего его предупредили о применении оружия, однако он никак не отреагировал, и были сделаны предупредительные выстрелы. При этом в Минобороны Великобритании и посольстве королевства в Москве опровергли данные о предупредительных выстрелах, в то время как корреспондент BBC Джонатан Бил, который находился на борту корабля во время инцидента, заявил, что британский эсминец Defender специально вошел в воды России.

МИД РФ сообщил, что заявит послу Великобритании в Москве жесткий демарш из-за ситуации с эсминцем. В ведомстве реакцию Лондона на данную ситуацию назвали враньем в лицо.