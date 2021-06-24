В Совфеде назвали враньем заявление МИД Британии по инциденту с эсминцем Defender Фото: REUTERS

Заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что российские военные не произвели ни единого предупредительного выстрела после захода британского эсминца Defender в территориальные воды России, является враньем. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В разговоре с RT парламентарий подчеркнул, что Россия располагает видеозаписью всего, что происходило в тот момент. Как отметил Джабаров, заходя в российские воды, британские военные не могли не понимать, что последуют ответные действия.

«Это говорит о том, что это заявление – вранье. Классическое британское вранье, мы к нему привыкли», – сказал сенатор.

По мнению Джабарова, Великобритания готовила эту провокацию, «чтобы на этом фоне безобразном проводить учения Defender». Он обратил внимание, что в случае появления в территориальных водах Британии российского военного корабля Лондон устроил бы скандал на весь мир.

«Если они рассчитывают, что их поддержат американцы, то они заблуждаются. Никто с Россией из-за таких выходок сталкиваться не будет», – резюмировал парламентарий.

Министерство обороны Великобритании прокомментировало ситуацию с эсминцем Defender у берегов Крыма 23 июня 2021 года. В ведомстве заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также в Минобороны Британии отвергли заявления России о предупредительной стрельбе.

Как писал сайт kp.ru, 23 июня 2021 Минобороны России сообщило, что британский эсминец Defender нарушил государственные границы России в Черном море, на три километра подойдя к мысу Фиолент в Крыму. Предварительно команда эсминца получила несколько предупреждений, после чего были приняты меры. Пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу, после чего самолет Су-24М Черноморского флота сбросил по курсу движения эсминца четыре бомбы ОФАБ-250 (осколочно-фугасные авиабомбы) для пресечения действий британского корабля.

После инцидента в МИД РФ был вызван для разъяснения ситуации военный атташе Британии. Российский МИД объявил послу Великобритании жесткий демарш в связи с ситуацией с британским эсминцем Defender.