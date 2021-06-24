Ольга Бузова шокировала «Жару» свадебным нарядом: «Кайфуйте! А я ночую дома одна!»

Ольга на красной дорожке пребывала в прекрасном расположении духа - можно вздохнуть свободно, так как ее экс-жених Дава сегодня среди выступающих не заявлен. Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летняя Ольга Бузова второй день на «Жаре». С 24-го по 27-е июня музыкальный фестиваль проходит без зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ведётся телевизионная съемка - летом мы увидим всех звёзд «Жары» на Первом канале. Ольга первая вышла на красную дорожку - звезда не любит опаздывать, сегодня она приехала послушать песни кумира молодости Дмитрия Маликова. 24 июня творческий вечер 51-летнего певца.

Ольга на красной дорожке пребывала в прекрасном расположении духа - можно вздохнуть свободно, так как ее экс-жених Дава сегодня среди выступающих не заявлен. Поющему блогеру дали спеть на открытии, благодаря дуэту с Филиппом Киркоровым. Даву с поп-королем познакомила Оля.

Звезда на красной дорожке рассказала о мужчине мечты Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, что полгода назад Бузова бросила Манукяна из-за предательства и недостойного поведения. Но Оля уже счастлива - за ней ухаживает весьма обеспеченный мужчина. Однако теперь Бузова о личной жизни рассказывать не хочет. Вот выйдет второй раз замуж - потом и поговорим. Приближает заветное событие Оля как может: на «Жару» пришла в образе «летней невесты».

Стилист Анвар Очилов нашёл свадебное платье красивым и актуальным:

«Струящийся силуэт, модные античные мотивы - в таком образе многие звёзды Голливуда приходили не на прошедший, а на предыдущий Оскар. Но не страшно - все ещё актуально. У Ольги самая востребованная свадебная прическа в этом сезоне. Платье смотрелось бы интереснее в том случае, если Ольга решилась на мини. Ей есть что показать - свои длинные красивые ноги».

Ольга Бузова шокировала «Жару» свадебным нарядом Фото: Иван МАКЕЕВ

Бузова на «Жаре» пожаловалась: «Благородных, честных, понимающих мужчин очень мало. Но они есть! Я всем желаю любви. Ещё поменьше сидеть в соцсетях, меньше хейта, больше театра и хороших эмоций. Я не обижаю никогда никого. Только меня обижают. Я защищаюсь. Меня так воспитали: строго и правильно. Я в школе никогда у подруг не ночевала - только дома. И сейчас нигде не остаюсь. Ночую только дома до сих пор!».

Живет Бузова в арендованной квартире пока одна, ждёт переезда в новые хоромы, где идёт ремонт. А на ремонт она зарабатывает - на самый лучший. В ближайшее время Ольга Бузова улетает в Африку, где начнутся съемки нового телешоу для ТНТ. Бузова ведущая. А ещё она поёт, играет в театре, снимается в рекламе, занимается бизнесом. Успевает все, осталось устроить личную жизнь.

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