Журнал «Фокус» составил рейтинг самых влиятельных женщин на Украине

Кристина Квин - временный поверенный в делах США на Украине. Фото: посольство США в Украине

Хорошая штука все-таки рейтинги. Смотришь на какой-нибудь рейтинг богачей или ВИП-персон и сразу становится ясно, что происходит в той или иной сфере. Украинский журнал «Фокус» составил свой рейтинг самых влиятельных женщин на территории Незалежной. Это очень важная поправка, не Украины, а на Украине, потому что не просто в ТОП-персоны, а и даже победителем рейтинга стали гражданки совсем других государств.

А вы, наверное, думали, что этот список возглавили Юлия Тимошенко или какая-нибудь Ирина Геращенко. Нет, верная сподвижница Петра Порошенко Геращенко там тоже есть, но занимает лишь восьмое место. А вот Юле Тимошенко не повезло. Лидер политической партии, руководитель парламентской фракции, экс-премьер страны закрепилась в нынешнем рейтинге лишь на четвертом месте, сумев обогнать на одну позицию Мелинду Симмонс. Шо це за гарна украинска дивчина? И откуда она*? Может, из Харькова или Мелитополя? Или Ивана-Франковска, а то и самого Львива? Не угадали. Госпожа Симмонс является послом Великобритании на Украине. И не из Львива она с Мелитополем, а из самого Лондона.

Обогнала Юлю Тимошенко генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Что вполне объяснимо – она же любого посадить может. Вон Медведчуку до сих пор икается после обвинения его Венедиктовой в государственной измене. Так что, верная сподвижница Владимира Зеленского на своем месте не только в кресле генпрокурора страны, но и в рейтинге.

Было бы странно для Украины, если бы журналисты обошли вниманием действующую супругу действующего президента – первую леди Елену Зеленскую. Ее совершенно заслуженно поставили на второе место. Это наивысшее достижение уроженки Украины в данном списке. А почему она не на первом месте в этом рейтинге? Есть ли кто, способный превзойти ее по влиянию?

Оказывается, есть. Но это совсем даже не украинка. А временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Даже не посол. И это ну очень логично, если вспомнить, кто Украиной рулит и в хвост, и в гриву. Нет, госпожа Венедиктова, безусловно, может посадить любого гражданина Незалежной, но вот на иностранца, да еще американского гражданина, к тому же, с дипломатическим иммунитетом – кишка у нее тонка. А вот представитель США легко может сменить любую наседку в кресле генпрокурора. Что, кстати, с легкостью продемонстрировал нынешний президент США Джо Байден, которому для смены генпрокурора хватило всего лишь одного телефонного разговора с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. И, заметим, на тот момент Байден не был главой администрации США.

Кстати, буквально после выхода рейтинга «Фокуса» украинский же журнал НВ составил свой список Топ-100 самых влиятельных украинцев. Этот рейтинг возглавил Владимир Зеленский (было бы странно, если бы обстояло иначе). Следующую ступеньку занимает известный олигарх Ринат Ахметов. А вот Петр Порошенко сумел добраться лишь до седьмой строчки, пропустив вперед себя и главу ОПУ Андрея Ермака, и Арсена Авакова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Но один вопрос так и остался не разрешенным – если оба эти рейтинга совместить, то кто победит. За кем останется первое место – за Кристиной Квин или за президентом Зеленским? А если она вдруг перестанет быть временным поверенным и станет полноценным чрезвычайным и полномочным послом США в Киеве? А?

Такие непонятные штуки эти независимость и суверенитет, доложу я вам.