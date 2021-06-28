Тарифы на ЖКХ заморозить, маски и перчатки за счет государства: Путину предложат восемь «срочных» мер поддержки малого бизнеса

По мнению предпринимателей, государство могло бы активнее поддерживать малый бизнес в пандемию Фото: Михаил ПАТЛИС

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

Мало у нас зарабатывает малый бизнес, да и у среднего дела идут средне. Причем так было и до коронавируса. А в пандемию все эти проблемы серьезно обострились. Уполномоченный по защите предпринимателей Борис Титов подготовил доклад для президента, в котором указано: пандемия ударила по 2/3 компаний малого и среднего бизнеса. Серьезно выросло число должников, 80% предприятий пострадали от падения спроса. В итоге доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сократилась с 20,8 до 19,8 процентов - ниже уровня 2015 года. Для сравнения: это в 2,5 раза меньше доли госсектора, который составляет половину экономики страны.

По мнению предпринимателей, государство могло бы активнее поддерживать малый бизнес в пандемию. По данным опроса, который провела Федеральная служба охраны, почти половина малых и средних предприятий не смогла получить от государства никакой поддержки. При этом программы госпомощи быстро свернули, а некоторые меры поддержки позволили только оттянуть решение проблем. Например, компании получили отсрочку по налогам, но платить-то их все равно нечем: пандемия со всеми вытекающими накатывает новыми волнами, доходы продолжают падать.

- Отсрочки по налогам вынуждают предприятия банкротиться, так как спрос не восстановился, а накопленные долги перед государством необходимо отдавать, - констатирует Борис Титов.

И что делать в таких условиях предпринимателям - точнее, тем из них, кто сумел выжить и планирует барахтаться дальше? В докладе Титова есть ответ, и он предсказуем: компании планируют повышать цену продукции и услуг, а также сворачивать планы развития бизнеса.

В общем, малый бизнес надо спасать, причем как можно скорее. Поэтому Борис Титов подготовил список «срочных» мер поддержки малых и средних предприятий, который ляжет на стол президенту.

1. Компенсировать компаниям из казны проведение тестов на антитела и ПЦР.

2. Расширить работу мобильных пунктов вакцинации на малых и средних предприятиях.

3. Продлить выплату компенсаций на приобретение средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).

4. Установить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов и лизинговых платежей для малых и средних компаний, которые в 2020 году потеряли больше 30% выручки.

5. Ввести по всей стране мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 годы. Это поможет избежать повышения налога на имущество, который зависит от кадастра.

6. Заморозить до 2023 года тарифы на коммунальные услуги для малого и среднего бизнеса.

7. Ослабить ограничения на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья.

8. Продлить мораторий на проверки компаний малого и среднего бизнеса до конца 2022 года.

БОЛЬШОЙ ШТРАФ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

На последнем пункте остановимся - по нему Титов направил президенту отдельное письмо. Напомним, до конца 2021 года в России введен мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий. Правда, внеплановые проверки «в случае угроз жизни, здоровью граждан и возникновения чрезвычайных ситуаций» никто не отменял. И хитрые на выдумку представители надзорных органов с удовольствием ухватились за эту возможность. В своем письме президенту Титов отмечает: число предпринимателей, заявляющих о рейдовых проверках, выросло.

Количество «предпринимательских» статей в кодексе об административных правонарушениях столь велико, что предприниматель не может контролировать все виды нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получается, плановые проверки некоторые ревизоры просто «заменили» внезапными рейдами, а это еще хуже. Неудивительно, что 85% предпринимателей считают: в 2020 году административная нагрузка на их бизнес не изменилась или даже увеличилась. И штрафы за нарушения, которые находят во время рейдовых проверок, остаются слишком большими для многих маленьких компаний.

- Суммы штрафов несоразмерны нарушениям, - считает Борис Титов. - Количество «предпринимательских» статей в кодексе об административных правонарушениях столь велико, что предприниматель не может контролировать все виды нарушений. Предприниматель не понимает, что от него требуют, часто узнает о требовании в момент получения штрафа.

По словам Титова, «KPI надзорных ведомств не направлены на предотвращение инцидентов и безопасную среду». Проще говоря, работает печально известная палочная система: чем больше нарушений сумеет отыскать ревизор, тем выше оценивается его работа. Вспоминается старая шоферская шутка: «водитель, соблюдая правила дорожного движения, ты залезаешь в карман инспектора!» Вот и в бизнесе - та же схема.

Чтобы и без того несчастных бизнесменов стали меньше кошмарить, Борис Титов предлагает на 50% снизить штрафы для малых и средних предприятий, а также для ИП и самозанятых. А заодно привязать суммы штрафов к выручке, чтобы семейная кафешка не платила наравне с крупным рестораном, который по закону тоже может относиться к малому бизнесу. А если нарушение нашли впервые и из-за него не пострадало здоровье людей, то штраф нужно заменить предупреждением.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4,17 млн малых и средних предприятий пострадали от пандемии (всего их в России 6,05 млн).

3,1 трлн рублей - снижение оборота малых предприятий за 2020 год.

30% малых предприятий имеют задолженность по кредитам. За год число должников выросло в полтора раза.

80% малых и средних компаний столкнулись с падением спроса.

42% предприятий малого и среднего бизнеса получили государственную поддержку в 2020 году.

45,3% компаний не смогли ее получить.

85% предпринимателей считают, что административная нагрузка на их бизнес в 2020 году не изменилась или выросла.

71% предпринимателей заявили, что в прошлом году у них не было налоговых проверок.

54% компаний малого и среднего бизнеса не получали штрафов в 2020 году.

По данным аппарата Уполномоченного по защите предпринимателей, ФСО и Банка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчинам, переболевшим COVID-19, нужно 3 месяца воздерживаться от попыток зачать ребенка

Вирусолог Анча Баранова ответила на вопросы читателей “Комсомолки” в эфире инстаграм onlinekpru (подробности)