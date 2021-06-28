Актриса Вера Сотникова тяжело больна Фото: СОЦСЕТИ

Вера Сотникова госпитализирована в одну из столичных клиник. 60-летняя актриса собиралась на Каннский кинофестиваль, однако тяжелый недуг нарушил планы звезды фильмов "Королева Марго" и "Рыцарский роман".

Вера Сотникова призналась, что тяжело больна. Она разместила в блоге видео из палаты и обратилась к поклонникам.

"Я думала, что проскачу. Ирония судьбы- собиралась сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и поехать на Каннский фестиваль. В понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление", - начала свой монолог красавица.

Она призвала всех беречь себя. "Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться... Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то, знаю, как иногда тяжело бывает просто жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди. Обнимаю", - добавила Сотникова.

Поклонники пожелали кумиру здоровья. "Дорогая Вера, выздоравливайте!", "Я Вас очень люблю, милая Верочка! Выздоравливайте!", "Все будет хорошо! Выздоравливайте пожалуйста поскорее!", "Здоровья Вам, наша непревзойденная красавица! А все фестивали еще будут Вашими!", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что знаменитость по сей день считается одной из самых красивых актрис театра и кино. О многочисленных романах актрисы по сей день ходят легенды. На новогодней вечеринке 19 января 1993 года Сотникова познакомилась с Владимиром Кузьминым. Они почти сразу стали жить вместе. Злые языки поговаривали, что рыжеволосая бестия отбила певца у самой Аллы Пугачевой. "Я любила его по-настоящему", - признавалась актриса. "Я не забуду тебя никогда", - пел в ее честь голосистый артист.

После болезненного расставания с Кузьминым она сразу окунулась в отношения с Ренатом Давлетьяровым, уехала с ним на Кипр. "Я рыдала сутками, ходила с опухшими глазами, а Ренат повторял: «Я тебя не отпущу к Вове. Жить ты там не будешь. Лучше по-хорошему переходи ко мне»", - вспоминала она. После двух лет сожительства с Давлетьяровым звезда с ним рассталась.

С Андреем Соколовым у нее случился роман на съемках фильма «Охота на сутенера». Взаимная симпатия актеров быстро переросла в бурную страсть. Сплетники говорили, что отношения были обречены - оба партнера в этом союзе были слишком ревнивыми. Однажды Соколов, увидев, как Вера Михайловна подвозит на одно из мероприятий Александра Стриженова, устроил безобразный прилюдный скандал, а потом, не церемонясь, посадил девушку в машину и отвез домой. «Мы подъехали к дому, где я снимала комнату. Андрей молча взял меня за руку, втащил внутрь и запер дверь. На тумбочке лежали ножницы. Он схватил их, зажал в кулак мои распущенные длинные волосы и отрезал огромный клок", - вспоминала артистка.

Есть в списке воздыхателей красавицы и немецкий миллионер Эрнст Пиндур. Они познакомились в 90-е случайно. Их роман продлился семь лет. Бизнесмен купил любимой квартиру в Москве. Но от него она сбежала к партнеру по спектаклю "Доктор Живаго" - актеру Владу Ветрову. Правда, спустя несколько лет ушла и от него.