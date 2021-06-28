«Доктор Ватсон» не справился с коронавирусом: Ушел Георгий Мамиконов — бас, фалерист и сын летчика

Сегодня не стало Георгия Мамиконова — 76-летнего основателя группы «Доктор Ватсон» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока секта антипрививочников продолжает придумывать новые и новые мифические поводы отказываться от вакцинации, сравнивая себя даже с евреями во время Холокоста, каждый день все больше и больше людей ложатся в больницу на аппараты ИВЛ и в итоге погибают от коронавируса. Знаменитые и богатые — не исключение. Два дня назад скончался миллиардер из списка Forbes Олег Бурлаков. Тревожные новости поступают о состоянии певицы МакSим. Сегодня не стало Георгия Мамиконова — 76-летнего основателя группы «Доктор Ватсон».

Врачи СКЛИФа боролись за жизнь артиста, но его сердце не выдержало нагрузки. Причиной смерти стала мерцательная аритмия на фоне коронавируса, перенесенного в тяжелой форме.

— Надо превозмочь беду, а не сидеть по углам, — предлагал солист в прошлом году, когда пандемия сильно подкосила и шоу-бизнес. —Конечно, это проще всего, но надо ждать, терпеть, преодолевать. Чтобы справиться, нужна поддержка всех отраслей народного хозяйства. Конечно, сейчас происходит падение вообще всех рабочих отраслей, нет финансовой подпитки, но мы выживем. Я помню, как в 1985 году мы остались совсем без денег, продавали свою одежду, туфли на Тишинском рынке, на Рижском, стояли в очередях в комиссионках, но на вырученные деньги покупали пленки для фонограмм! Мы полгода раскручивались, штурмовали съемочные площадки, преодолели все сложности! Почему не преодолеть трудности сегодняшнего дня?

Родившийся в победоносном 1945 году Георгий Мамиконов по большому счету не должен был стать музыкантом. Его папа, полковник Рубен Мартанович Мамиконов, ветеран ВОВ, был блестящим летчиком и инструктором, воспитавшим трех Героев Советского Союза. И путь сына тоже мог быть связан с небом, но вмешались мамины гены: Эльвира Гергардовна Целлер после окончания Гнесинки преподавала дирижерско-хоровые дисциплины в Московском музыкальном училище им. Октябрьской революции, которое и окончил впоследствии Гоша Мамиконов — обладатель густого баса в три с половиной октавы.

Уникальный тембр и трудолюбие обеспечили молодому артисту отличный старт: с ансамблем музыкантов на Центральном радио он записал песни «Эхо» и «Голубые города», после чего на парня обратил внимание сам Юрий Саульский — он и пригласил Мамиконова в джаз-оркестр «ВИО-66». Уже с 19 лет парень начал гастролировать. В связи с чем и попрощался с учебой в Гнесинку, из которой был по сути исключен на неуспеваемость.

— Юрий Саульский пригласил тогда меня и сказал: «Жора, вам надо что-то спеть соло», — вспоминал в интервью солист. — В это же время к нему зашел наш первый трубач Витя Грицаев с переносным магнитофоном «Романтик», поставил «Битлз», и мы стали выбирать. Вале Толкуновой больше понравилась Michelle, а я запал на Yesterday. Через неделю Юра Чугунов, прекрасный джазовый саксофонист, он и сейчас преподает в Гнесинке, сделал аранжировку. Но текст достать, конечно, было негде, писали на слух с магнитофона. Запись была ужасная, половину слов не разобрать. Однако текст составили — с ошибками, конечно, — песню записали, и она прозвучала по телевизору. После этого меня вызвали в деканат и сказали, что это не наша музыка и, если я хочу петь «Битлз», надо уходить из института. Началась травля, мне стали ставить двойки и незачеты, и в начале второго курса я ушел. А Yesterday я пел еще долго.

Ушел Георгий Мамиконов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале 70-х он поступил на работу в Москонцерт, а еще солировал в ансамбле «Москвичи» и ВИА «Верные друзья». В 1985 году Георгий решил еще раз удивить всех оригинальностью и собрал мужской квартет, чтобы исполнять...довоенную песню — на самый популярный в перестройку жанр, скажем прямо. Подача была, как сейчас говорят, максимально хайповая: пестрые пиджаки, твист на сцене, экспрессия. Коллектив произвел настоящий фурор.

— А в 1986 году в «Утренней почте» и в «Вокруг смеха» мы спели песню Александра Слизунова «Доктор Ватсон», и она стала хитом, — объяснял артист. — Потом поехали на фестиваль в Польшу, в Белосток. Сначала нас приняли жестко, как советских, — кидали медяшки, наставляли палец «пуф-пуф»: здесь уже полным ходом шли антикоммунистические реформы. Но мы начали петь — и все изменилось. В финале фестиваля мы выступали предпоследними, последней была известная польская рок-группа. Две песни шли на ура: тот же утесовский «Пароход» и «Доктор Ватсон». Мы выходили на сцену в черных плащах, черных цилиндрах, очках, перчатках и — «Доктор утром делает зарядку…» Повторяли на бис.

Смотреть видеосюжет шоу-группа "Доктор Ватсон "- Попурри из старых песен

Так родилась группа «Доктор Ватсон», с которой Мамиконов «оживлял» шлягеры 50-70-х, виртуозно составляя из них попурри: «Королева красоты», «Синий иней», «Ландыши», «Хмурится не надо, Лада» и проч. Некоторые концерты длились по 4-5 часов и в них входили десятки различных компиляций ретро-хитов. Вроде бы легкомысленная в музыкальном плане группа объездила с гастролями весь свет: Польша, Афганистан, Германия, Сингапур, Гонконг, Италия, Таиланд, США, Филиппины. В отличие от современных представителей шоу-бизнеса, «Доктор Ватсон» не гнушался выступать и в горячих точках.

Как руководитель, идеолог и солист коллектива, которому в этом году исполнилось 35 лет, Георгий Рубенович был отмечен премией «Шлягер-91», Премией Правительства Москвы и званием заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств РФ.

«Доктор Ватсон» «оживляла» шлягеры 50-70-х Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо музыки он увлекался фалеристикой и геральдикой. Еще одной страстью Мамиконова был футбол.

— Когда мне исполнилось 10 лет, мы с папой ходили на матч ЦСКА — «Динамо», счёт 2:1, — вспоминал он. — Это было на стадионе «Динамо», до сих пор в деталях игру помню: тогда удалили самого Льва Яшина! С тех пор я влюбился в ЦСКА, стараюсь ходить на их домашние игры. Дружил с Валентином Бубукиным, Сергеем Ольшанским, вместе с «Доктором Ватсоном» мы выступали на юбилеях Алексея Парамонова, Никиты Симоняна, Валерия Газзаева. Отец передал мне и любовь к хоккею. Он общался с Анатолием Тарасовым, был вхож в раздевалку ЦСКА, иногда брал меня с собой. У меня даже есть свой герб. На нем в красно-синем обрамлении изображены скрипичный ключ, лира, граммофон и чаша со змеей: ну, поскольку Ватсон — доктор.

У артиста осталась жена — Любовь Михайловна Левина, педагог и арт-директор группы «Доктор Ватсон», а также дочь Юлия (46 лет) — режиссер и создатель детской музыкальной студии Ватсон Junior — и внук, который учится на эстрадном факультете ГИТИСа.