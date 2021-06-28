"Совсем кризисно": духовник певицы МакSим призвал молиться о ее исцелении

МакSим вторую неделю находится в коме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица МакSим вторую неделю находится в коме, сражаясь с тяжелыми последствиями коронавируса. Новости о ее состоянии поступают одна хуже другой, из-за чего поклонники не находят себе места. Сначала писали о 40-процентном поражении легких, потом эта цифра увеличилась до 70, до 85... Как говорят медики, аппарат ИВЛ уже не справляется, и Марину перевели на ЭКМО - это метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.

За здоровье звезды наряду с ее близкими переживает и личный духовник МакSим, игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области. Много лет назад отец Лука венчал певицу с мужем Алексеем Луговцовым, а позже крестил ее дочерей Александру и Марию. С первых дней болезни духовный настоятель молится за исцеление артистки - это единственное, чем батюшка может сейчас помочь. Для Марины хотели провести соборование - одно из таинств православной церкви, которое укрепляет душу и тело, а также отпускает грехи. Но увы, тех, кто находится без сознания, соборовать нельзя.

- Пока совсем кризисно. Молимся. И все, кто сопереживает, пусть читает молитву ко Господу о ее исцелении, - кратко ответил игумен Лука на вопрос kp.ru о состоянии МакSим.

Между тем, kp.ru удалось дозвониться до бывшего мужа певицы Алексея Луговцова, однако говорить об экс-супруге он отказался.

- Вы по поводу Марины? Я сам не в курсе ее состояния.., - тяжело вздохнув, ушел от ответа Луговцов. - Чтобы что-то сказать поклонникам, надо быть готовым. Я пока не готов.

Кроме того, как стало известно kp.ru от окружения артистки, сейчас она находится вовсе не в частной клинике в Отрадном, как писали ранее. Звезду спасают в реанимации московской больницы №52, и по словам врачей, они будут до конца бороться за жизнь и здоровье пациентки.

МОЛИТВА ОБ ИСЦЕЛЕНИИ МАКSИМ ОТ ЕЕ ДУХОВНИКА

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, рабу Твою Марину немощствующу посети милостию Твоею, прости ей всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с Небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач рабы Твоея Марины, воздвигни ю от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй ю Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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