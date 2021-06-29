«Ваш звонок очень важен для нас»: ОНФ подвел итоги работы с обращениями граждан на прямые линии с Владимиром Путиным

Работники автозавода «МАЗДА СОЛЛЕРС» смотрят «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Обратиться к Владимиру Путину со своей проблемой или бедой хотят сотни тысяч и миллионы. Дозвониться до президента или услышать свой вопрос – получается у десятков или сотен сограждан (если речь о просьбе трудового коллектива). Значит ли это, что трудности остальных останутся «их трудностями»?

Нет. В Общероссийском народном фронте подвели итоги работы с обращениями граждан, которые поступали в адрес президента на прямых линиях год и два назад.

ГОД 2019

Так, в 2019-м обращений было около одного миллиона.

Сколько из них касалось органов власти и госкомпаний федерального уровня? 380 тысяч! Около 400 тысяч – полностью в ведении региональных властей. И, увы, около 220 тысяч граждан высказывали запрос либо не конкретно, либо не оставляя реальных контактных данных. То есть дозванивались в кол-центры прямой линии «пожаловаться на жизнь».

Что касается конкретных обращений.

Из 780 тысяч звонков и электронных писем людей с реальными бедами и трудностями на данный момент решены 240 тысяч! А 260 тысяч находятся в работе. 200 тысяч обращений заложены в бюджет. И, наконец, 80 тысяч сограждан, попавших в сложную жизненную ситуацию и обратившихся на прямую линию-2019, получили помощь от волонтеров. Это к рассуждениям скептиков вроде «ну разве Путину дозвонишься?!». Дозвонишься – вот так. И помощь получишь – вот так.

Что больше всего беспокоило россиян два года назад?

Многих, возможно, удивит, но на первом месте по числу обращений – почти 52 тысячи –тогда оказались проблемы экологии и природоохраны. Немногим уступила социальная сфера (в первую очередь детские выплаты, льготы, демографические пакеты). Далее шли вопросы медицины, пенсий, ЖКХ и строительства.

Как решались проблемы?

Из полусотни тысяч «экологических» обращений более двух третей решены. В частности, остановлено «громкое» строительство мусорного полигона в Шиесе Архангельской области и завода по розливу воды на Байкале в Иркутской области, распущена «китовая тюрьма» в Приморье.

Из 33 тысяч обращений по строительству решены более 10 тысяч. Так, из 18 тысяч обманутых дольщиков более 6 тысяч уже получили квартир или компенсации.

Из 5.4 тысячи звонков и писем по поводу проблем с газом и электричеством в населенных пунктах более 3 тысяч случаев разрешились положительно.

Из 1200 работников социальной сферы, считавших, что оплата их труда не соответствует «майским указам», в 120 случаях проверки Генпрокуратуры подтвердили нарушения.

Удивительно, но 1700 россиянок звонили президенту из-за неуплаты алиментов своими бывшими! Понятно, не дозвонились, но 1200 выплаты с незадачливых папаш получили.

Работу с обращениями на себя взяли многие структуры. Но больше всего досталось Министерству труда и соцзащиты, Минздраву и министерству строительства и ЖКХ.

Президент России во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе, 2019 г. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГОД 2020

В сложнейший год первого удара covid-19 в традиционное для прямых линий летнее время прямую линию решили не проводить. Она состоялась лишь 17 декабря.

Многие из тех, кто впервые в жизни оказался в непривычной для себя ситуации пандемии, карантина, всевозможных ограничений, пытались решать свои проблемы самостоятельно.

Ну, а у тех, у кого опускались руки, все-таки оставалась «надежда на Москву» - и они «звонили Путину».

На прямую линию-2020 к середине декабря поступило 344 тысячи обращений.

Прошло всего полгода – более 53 тысяч из них решены. А более 184 тысяч находятся в работе. По пяти тысячам средства на их решение заложены в бюджет, а 7 тысяч получили мотивированный отказ.

144 тысячи обращений – это вопросы региональных властей, 110 тысяч – федеральных. Ну и 7 тысяч взяли на себя волонтеры и НКО.

На первое место по тревогам с большим отрывом вышли соцобслуживание и защита – в первую очередь, выплаты и льготы для семей с детьми, оказание социальной помощи, пенсии – почти 70 тысяч обращений.

Люди также массово жаловались на работу органов власти, надзорных и судебных органов – более 27 тысяч обращений.

Третье и четвертое место по уровню беспокойства граждан поделили проблемы с жильем (ветхим, аварийным, для многодетных и военных) и медициной (стоимость лекарств, льготные препараты, условия работы медперсонала).

В десятке главных тем отдельное место занял covid-19. И «ушла» из зоны повышенного внимания россиян экология.

По итогам прямой линии, на которую более 4000 человек обратились с проблемой газификации, принято решение до 2023 года в газифицированных поселениях обеспечить подводку голубого топлива до границ домовладений «без привлечения средств населения».

Внедрены выплаты за классное руководство педагогам в системе среднего профтехобразование – с вопросом об этом обратилось более полусотни педагогов.

И с 1 июля 2021-го в России вводятся ежемесячные выплаты детям от 8 до 17 лет с единственным родителем или в семьях, имеющих судебное решение об алиментах, но не получающих их – обращений по этой теме оказалось более двух тысяч.

Из полутора десятков федеральных структур, работающих с обращениями, наибольшая нагрузка на этот раз легла, разумеется, все на тот же Минтруд, но на этот раз и на Министерство энергетики, на Федеральную службу по труду и занятости (решена четверть из 3 тысяч обращений) и на… Пенсионный фонд РФ (решено почти половина из 14 тысяч обращений), а также на Фонд соцстрахования (из 681 обращения 414 решены).

Вообще же, по предварительной оценке руководства краев и областей, более ста тысяч обращению на прямую линию-2020 относятся к компетенции более чем 40 федеральных структур.

Но к этим ста тысячам точно не относится проблема фельдшера из Красноярского края, который несколько лет не может получить землю для ведения сельского хозяйства из-за бездействия именно местных чиновников – решением проблемы занялась лично замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. А на Кузбассе, в Пермском крае и республике Марий Эл за прошедшие полгода большую часть проблем из обращений земляков уже решили собственными силами.

В целом, как показывают итоги прямых линий предыдущих двух лет, не обязательно, чтобы твой звонок или электронное письмо прозвучали непосредственно во время трансляции общения Владимира Путина с народом.

Система реагирования на обращения людей уже выстроена так, что, действительно, каждый «ваш звонок очень важен для нас».

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