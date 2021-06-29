Собянин рассказал, как гастарбайтеров тестируют на COVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в столице после введения ограничений на посещение ресторанов без QR-кодов резко выросли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Темпы вакцинации от коронавируса в столице после введения ограничений на посещение ресторанов без QR-кодов резко выросли. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник. По его словам, ежедневная запись на вакцинацию достигла 87 тысяч человек.

- Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться, и в течение месяца-полутора мы привьем еще около 1,5-2 млн человек. Это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета, - отметил Собянин.

Собянин также рассказал о тестировании на коронавирус трудовых мигрантов, которые постоянно находятся в Москве.

- Их большое количество. Для того, чтобы приступить к этому процессу: мы открыли две тестовые площадки, на которые записываем пока в тестовом режиме, работая непосредственно с работодателями. Через какое-то время мы сделаем свободной запись, - сообщил Собянин, уточнив, что вакцинация мигрантов производится «Спутником лайт».

Как отметил Собянин, ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной.

- Количество госпитализаций выросло. И количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. То есть тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть – это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации, - заметил Собянин.