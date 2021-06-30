Путин: Решения по управлению Украиной принимаются в Вашингтоне

Президент во время прямой линии заявил, что Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее руководство. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Украина не в списке недружесвтенных стран, потому что я не считаю, что её народ недружественный к нам, мы единое целое, - заявил Владимир Путин на прямой линии. - Это руководство Украины сегодня явно недружественное, но не народ.

Упомянул президент и закон о коренных народах, который принят на Украине. «Это уму непостижимо», заявил Путин.

- Выдавливают русский язык из жизни. Это приведет к тому, что часть людей могут уехать. Но ехать им некуда. У них на Украине квартиры, земля. Тогда эти люди будут вынуждены переписываться. Отказываться от своей русскости, потому что будут считаться людьми второго сорта. Это приведет к сокращению числа русских на Украине - Как оружие массового поражения.

Что касается украинских националистов, то по мнению Путина они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. В том числе, это касается борьбы с оппозицией.

- У людей, которые считают, что надо наладить отношение с Россией — нет никаких шансов. Принимаются неконституционные решения.

А встречаться с Зеленским, по словам президента не имеет смысла, в то же время он не отказывается от таких переговоров.

- Что встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы решаются не в Киеве, а Вашингтоне, иногда в Берлине или Париже.

Путин отметил, что русский народ всегда старались растащить и раздробить. Еще со времен Речи Посполитой.

- Всегда были великороссы, белороссы и малороссы. Потом были свои факторы, большевики внесли свою лепту, - Путин заявил, что в ближайшее время напишет статью по истории русского народа и хотел бы, чтобы с ней ознакомились как в России, так и на Украине.

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