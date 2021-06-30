Две недели в коме: что на самом деле происходит с певицей МакSим

Поклонники, друзья и коллеги вот уже две недели следят за новостями о здоровье певицы МакSим. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники, друзья и коллеги вот уже две недели следят за новостями о здоровье певицы МакSим. 38-летняя артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Вокалистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Как отмечает помощница звезды, никаких новых осложнений у нее нет.

Певица МакSим подключена к аппарату вентиляции легких и находится в искусственной коме. При этом тесты на коронавирус у нее отрицательные. Кроме того, по некоторым данным, у артистки обнаружили симптомы поражение печени. При этом представитель знаменитости Яна Богушевская заявила, что врачи полностью обследовали звезду и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения.

Что касается лечения, то рядом с артисткой постоянно находятся врачи. "Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких - каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. Есть понятие медицинская тайна, хоть это невозможно в наши дни/ На сегодня Марина без каких-либо изменений, все так же. По последним данным, которые мне известны, Марина на ИВЛ", - говорит Яна.

Под ИВЛ можно находиться неограниченное количество времени, но мышцы человека могут атрофироваться из-за очевидного отсутствия активности. Ведь пациент прикован к постели. Чтобы избежать осложнений, пациентам под ИВЛ вводятся паралитики. Есть еще одна трагичная опасность. Если певица будет подключена к ИВЛ слишком долго, ее легкие успеют восстановиться при надлежащем лечении, но дышать самостоятельно она уже не сможет.

Директор звезды Маргарита Соколова, как известно, тоже находится в больнице. На днях она рассказала, что разговаривала со своей подопечной 18 июня - перед тем как ее погрузили в медикаментозный сон. "Честно скажу, что мне тревожно, и иногда нападает паника. Марину наблюдают лучшие врачи!", - написала Соколова в блоге.

В свою очередь, друзья знаменитости рассказали о последнем разговоре с артисткой перед болезнью. Коллега певицы аранжировщик Сергей Купцов отметил, что общался с МакSим незадолго до госпитализации. "Немного в шоке. Перед комой я Марине писал, она сказала, что с ней все хорошо. А на следующий день узнал, что ее ввели в кому", - цитирует его сайт mk.ru.