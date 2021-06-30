Академик РАН Геннадий Сухих: Я не сомневался, что Путин привился и именно Спутником V

Учёный в беседе с обозревателем KP.ru Александром Гамовым призвал всех вакцинироваться от коронавируса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На прямой линии Владимир Путин наконец-то раскрыл секрет, какой именно вакциной от коронавируса он привился.

Как оценивают это признание в профессиональной медицинской среде? Свое мнение высказал директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих.

- Я и не сомневался, что наш глава государства привился и именно Спутником V. Когда президент говорит о чем-то – он это делает. У него ярко выраженное мужское начало. Мы (наша страна) занимаемся именно этой вакциной, как наиболее мощной, более пионерской, наверное, выпускаем ее в самом большом объеме. Мы исследуем влияние ее на мужской и женское здоровье. И абсолютно довольны этой вакциной, результатами. Это мое отношение – яркое, позитивное. Более того, мы сейчас по заданию министра начинаем работу по иммунизации беременных…

- Связь прерывается! Вы где-то далеко?

- Я в Москве в ковидном госпитале.

- Ваш центр снова перепрофилировали?

- Нет. Нас не профилировали. Мы выполняем государственное задание. Мы продолжаем огромный объем работы по основному профилю – гинекологии, родоразрешению и репродукции. Нет необходимости, чтобы наши 90 коек возвратились в этот «ковидарий».

- То есть вы в специальном госпитале для ковидных больных, но там лежат пациентки по вашему профилю? Я так понимаю?

- Да, именно так.

- Как вы полагаете, после того, как президент сказал, какой вакциной он привит, теперь все будут прививаться "Спутником V"?

- Не думаю, потому что у нас есть ряд других вакцин, которые не возникли мгновенно. Они несколько отличаются, особенно чумаковская. Мы в основном работаем со Спутником. Чумаковская вакцина поступила буквально несколько недель тому назад, стала доступной. Повторяю, не будет никаких шараханий. Будет нормальная жизнь.

- Ясно. Ваши рекомендации тем, кто еще не привился?

- Александр, они абсолютные. Я не понимаю, почему мы должны терять от этого ковида жизни наших любимых женщин? В прошлом году от нас ушли порядка 73 молодых матерей… Почему? К этому нет никаких оснований. Отрицать необходимость прививки могут только люди, которые не встречались реально с ковидом, не видели сложных состояний больных, не ощущали последствия от этой болезни. Здесь нет пространств для дискуссии. Есть время для действий.

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