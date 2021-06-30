Путин: Мусорным вопросом никогда и никто не занимался

Сразу блок вопросов из нескольких регионов был связан с мусорной реформой. Это и раздельный сбор, и свалки, и переработка Фото: REUTERS

- Самая вопиющая проблема – несправедливость тарифов на вывоз мусора. Начисляются они в большинстве регионов по количеству квадратных метров, а не проживающих людей. Одинокий пенсионер из трехкомнатной квартиры платит за вывоз мусора больше, чем его соседи – многодетная семья из однушки. Жителей регионов волнует отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены. Люди задыхаются.

- Мусорная реформа — большая тема. Сейчас 60 миллионов тонн отходов накапливается ежегодно и мы делаем только первые шаги в этом направлении. У нас пошли инвестиции на раздельный сбор в объеме 10 миллионов тонн. И на переработку – на 3 миллиона тонн. В ближайшее годы мы должны запустить и мусоросжигающие заводы.

В то же время, президент отметил, что знает о недовольсте граждан этим вопросом:

- Я знаю, что многие граждане, которые проживают в тех местах, где предполагается строить эти заводы, напряжены, у них возникает много вопросов, хотя хочу обратить ваше внимание, что ни в одной стране мира просто без утилизации подобным образом обойтись невозможно. А есть просто предметы, которые невозможно уничтожить, кроме как сжиганием. Ну, например, вот сейчас врачи наши работают и в красных зонах, и просто в клиниках в этих почти скафандрах, что называется. Их утилизировать невозможно другим способом, кроме сжигания.

Есть уже договоренности с производителями, которые начнут вкладываться в переработку отходов, заявил Путин.

- Некоторые производители упаковки, это касается картона, бумаги разного вида, приняли решение, что они будут создавать перерабатывающие мощности. Производители стекла считают, что им выгоднее заплатить утилизационный сбор и сейчас правительство выстраивает с ними соответствующие отношения. С тем, чтобы эти средства собрать и пустить их на утилизацию данного вида отходов. Повторяю, это работа большая, мы не собираемся ее ни в коем случае останавливать ни на секунду.

Жители сразу нескольких регионов обратились с такой проблемой: они регулярно платят за вывоз мусора, за раздельный его сбор, но потом все эти раздельные контейнеры сваливают в один мусоровоз. Президент заявил, что ответственные службы должны разобраться.

- Конечно, наиболее вопиющие случаи требуют оперативного реагирования. Есть вещи, которые абсолютно недопустимы. Это когда и граждане по праву возмущаются этим – когда они выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машины все это вместе сваливается. Это без всякого сомнения не должны образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за их действия. И в этом случае без всякого сомнения оперативная реакция жителей, общественных организаций, общероссийского Народного фронта в высшей степени востребована. На наиболее вопиющие случаи мы постараемся отреагировать, если есть адреса и обратная связь.

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