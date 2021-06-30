Путин об инциденте с британским эсминцем Defender у берегов Крыма: это провокация

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море.

«Во-первых, это провокация, что очевидно. Чего хотели показать и каких целей достичь? Это было комплексно - британцы и американцы. А еще утром в 7:30 взлетел развед. самолет с базы на Крите. Было очевидно - что эсминец зашел, преследуя военные цели. Чтобы вскрыть действия наших вооруженных сил», - заявил российский лидер.

Глава государства также указал на политическую составляющую. По его словам, речь идет о неуважении выбора крымчан. «Ну ладно, не признавайте дальше. Даже если бы мы потопили этот корабль, мир не встал бы на грань войны. Потому что те, кто осуществил провокацию, что они не смогут победителями из этой войны. Мы - на своей территории, это же не мы пришли к ним», - отметил президент, подчеркнув, что это британский эсминец нарушил российские границы.

Путин заявил, что его беспокоит не это, а то, что ранее на Западе «подняли большой шум», что из-за российских военных учения. «Я дал указание МО, потихонечку заканчивать, раз это кого-то беспокоит. Вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам!» - сказал глава государства.

Напомним, ранее BBC опубликовал секретные документы относительно британского эсминца, где говорилось, что Британия приняла соответствующие решение о проходе Defender вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Украине, а также продемонстрировать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.