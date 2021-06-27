Володин - об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма: Последствия могли быть страшными

По словам председателя Госдумы, страны Евросоюза и США пытаются отмолчаться по ситуации с Defender. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма.

"Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы, страны Евросоюза и США пытаются отмолчаться, "замять" инцидент. Он отметил, что это "очередное проявление двойных стандартов".

"Было бы правильно международным организациям - ООН, ОБСЕ, да и ПАСЕ с Европарламентом - осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой", - написал Володин.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender нарушил государственные границы РФ в Черном море и приблизился к мысу Фиолент в Крыму. Российская береговая охрана вынесла несколько предупреждений команде судна после чего открыла предупредительную стрельбу. По ходу движения эсминца были сброшены три осколочно-фугасные авиабомбы. После этого корабль покинул территориальные воды РФ.

Минобороны Великобритании отказалось признавать факт нарушения границ и опровергло сообщение о предупредительном огне с российской стороны. Позднее о ситуации в Черном море рассказал капитан эсминца. Он подтвердил факт нарушения границ и реакцию российской береговой охраны.

В российский МИД в связи с инцидентом были вызваны для разъяснения ситуации военный атташе и посол Британии. В России назвали ситуацию недопустимой и провокационной.