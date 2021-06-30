Новая пенсионная реформа: Что ждет нынешних и будущих пенсионеров

Система гарантированного пенсионного плана выглядела гораздо более проработанной, по сравнению с тем, что было раньше Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти снова затевают пенсионную реформу. О государственной (или страховой) пенсии речи не идет. Изменения должны коснуться накопительного компонента. Он заморожен с конца 2013 года и давно нуждается в реформе. Но какой?

30 июня «Коммерсант» написал, что ЦБ и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) якобы договорились о нюансах новой системы. Но в Центробанке kp.ru это не подтвердили. Да, разговоры об изменениях идут. Но они идут уже много лет. И конца дискуссии пока не видно. Все понимают, что возрождать накопительную пенсионную систему нужно, но уже несколько лет не могут договориться о нюансах.

В самих негосударственных пенсионных фондах считают, что нужно дать сразу несколько стимулов для граждан. Во-первых, дополнительный налоговый вычет на регулярные взносы. Во-вторых, дополнительную страховку пенсионных накоплений, которая бы покрывала всю сумму, а не 1,4 млн рублей (как сейчас). А вот в правительстве единого мнения пока нет.

Как поговаривают в кулуарах, полтора года назад кабмин был в шаге от того, чтобы принять новую реформу. В ЦБ и Минфине согласовали так называемый гарантированный пенсионный план (сокращенно ГПП). «Комсомолка» подробно писала об этой инициативе. Ее основные принципы заключались в следующем:

1. Хочешь - откладываешь, хочешь - нет. Достаточно написать заявление в бухгалтерии – и определенный процент от зарплаты уходит на будущую пенсию.

2. Сумма может быть любая. Хоть 1 рубль, хоть миллион. Главное, чтобы это было с официальной зарплаты.

3. Взносы можно в любой момент прекратить.

4. Если случилась сложная жизненная ситуация, часть суммы можно забрать и потратить, не дожидаясь пенсионного возраста.

5. Деньги будут управляться Внешэкономбанком или частными НПФ. Но появится Единый пенсионный оператор, который будет хранить все данные о ваших пенсионных накоплениях. И будет гарантировать их возврат, даже в случае банкротства фонда.

6. Пенсионные накопления не будут сгорать, даже если человек уже начал получать пенсию. Наследники получат оставшуюся на счете сумму.

Система гарантированного пенсионного плана выглядела гораздо более проработанной, по сравнению с тем, что было раньше. Тем не менее, как признавали эксперты, она скорее всего стала бы мертворожденной. И именно поэтому ее отложили в долгий ящик. Главная проблема новой реформы была в том, что ее планировали сделать полностью добровольной. В итоге участвовать в накоплениях на старость стали бы единицы. Поэтому принимать заведомо провальную, но очень громкую реформу не стали.

Как говорят источники kp.ru в правительстве, по сути, крест на ГПП тогда наложили в Минтруда. В ЦБ и Минфине ратовали за то, чтобы сделать накопительную систему добровольно-принудительной. То есть автоматом подписывать на нее всех работающих граждан, а те, кто хотел бы отказаться, могли написать заявление в Пенсионном фонде или МФЦ. Но тогдашний глава Минтруда Максим Топилин якобы наотрез отказался согласовывать такой формат и настаивал на добровольных взносах. Сейчас у социального министерства другой руководитель. Из Минфина. Возможно, это ускорит процесс согласования давно назревшей реформы.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Новая реформа, даже если она и произойдет, никак не коснется действующих пенсионеров. В новую систему накоплений, скорее всего, смогут вступить лишь те, кому до пенсии осталось минимум 5 лет.

При этом обычной (страховой) пенсии изменения тоже не коснутся. Ее будут получать все, кто наработал минимальный стаж (сейчас 12 лет) и заработал минимальное количество баллов (сейчас 21 балл).

Напомним, сейчас из нашей зарплаты 22% отправляется в Пенсионный фонд России. Эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. А работающим россиянам они записываются в виде пенсионных баллов. Их количество зависит от стажа и официальной зарплаты. Эти баллы будут конвертированы в рубли при выходе на пенсию.

Средний размер страховой пенсии, по данным ПФР, сейчас составляет 17,4 тыс. рублей.

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