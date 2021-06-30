Ольга Баталина: Разночтений в федеральных выплатах быть не должно!

Заместитель министра труда и соцзащиты, член президиума Генсовета Единой России Ольга Баталина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась почти 4 часов. Прозвучало более 67 вопросов. Людей волновали ремонт дорог, школ и садиков, экологические проблемы в их городах и выплата детских пособий, газификация их поселков и, конечно, вакцинация.

На какие мысли навела Прямая линия-2021? Какие выводы могут быть сделаны вскоре, а может уже сегодня?

Вот как прокомментировала «Комсомолке» общение президента с народом заместитель министра труда и соцзащиты, член президиума Генсовета Единой России Ольга Баталина.

- Зачем вообще люди звонят на Прямую линию президенту?

- Это особенный формат. Возможность для любого гражданина страны напрямую пообщаться с Президентом. Спросить о самом важном или обратиться с проблемой. По которой не удалось найти понимания на региональном уровне. Нередко на прямую линию пишут люди, которые столкнулись с несправедливостью. При этом решение вопроса начинается сразу же, во время эфира.

- Это общение – маркер?

- Прямая линия - это всегда индикатор общественных настроений. Она помогает настроить, откорректировать фокус работы власти на всех уровнях.

- Был очень долгий вопрос из Астрахани по выплатам.

- По астраханской ситуации. В последнее время по поручению президента был введен целый ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми. С 1 июля начнется прием заявлений граждан еще на две выплаты. Их начнут получать малообеспеченные беременные женщины и родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет. И людям важно, чтобы по всей вертикали эти выплаты осуществлялись по единым правилам и требованиям.

- Чтобы не было никаких разночтений?

- Конечно. Разночтений в том, как именно эти выплаты назначаются. Ситуация в Астрахани, по одной из таких выплат, на детей от 3 до 7 лет – это пример отклонения от действующих федеральных правил. В правилах назначения этой выплаты учтены самые разные жизненные ситуации. С тем, чтобы как можно большее количество малообеспеченных семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имели возможность получать государственную поддержку. При назначении выплаты органы соцзащиты оценивают нуждаемость семьи, уровень ее среднедушевого дохода за 12 месяцев, который не должен превышать величину регионального прожиточного уровня. При этом не требуется иметь доход в каждом из этих 12 месяцев. В Астрахани от этого подхода отошли. Это и вызвало возмущение граждан. Ситуация должна быть оперативно исправлена.

- Что людям особенно важно?

- Людям крайние важно, чтобы при назначении этих выплат были четко соблюдены их права. И на региональном уровнях не возникало никаких отклонений от требований и от норм федерального законодательства.

А вот какое мнение высказал глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков:

- Какая тональность оказалась доминирующей в линиии-2021?

- Доминирующей была уверенность Путина в том, что он говорит и делает. И нацеленность на защиту и заботу о гражданах.

- Зачем Путин так терпеливо пытался выслушать до конца вопросы при сбоях связи, когда большей частью не было понятно, что спрашивают?

- Путин показывает таким образом, что он не разрывает связь с гражданами при любых, самых сложных обстоятельствах. И для него очень важно, какой бы ни была эта связь, выслушать каждого. Чтобы у человека не сложилось впечатление, что Путин как-то к нему не внимателен.

- Президент, отвечая на вопрос о натовских кораблях у берегов Крыма, сказал, что, если бы потопили британский корабль, третья мировая не началась бы.

- У Путина не бывает не продуманных заявлений. Он четко дает сигнал целевой аудитории, что мы готовы к развитию событий по любому сценарию. И будем отстаивать свои интересы жестко – так, как мы видим. Возможно, это одна из тех красных линий, о которых он в свое время говорил, и которые он сейчас очень четко очерчивает.

- Как политолога вас что-то удивило в ходе линии? Была реакция президента нетипичная на что-то?

- Путин очень опытный политик. В таких форматах он не удивляет. Он грамотно использует весь свой инструментарий. Знает, как работать с аудиторией. Поэтому не было супер-неожиданностей или каких-то сверхоткровений. Было сильное зрелище.

- Повестка…

- Она понятна. Было много вопросов, связанных с обеспечением психологического комфорта людей, которые столкнулись с третьей волной эпидемии. Недаром с этого президент начал. Показал готовность с ходу отвечать на самые злободневные вопросы. В этой связи вряд ли стоит вопрос таким образом, что каждое мероприятие с участием президента должно запоминаться неожиданностью. Наоборот. Мне показалось, что Путин четко понимал, что эта прямая линия должна вселить в людей уверенность в том, что власть контролирует ситуацию. Знает, что она делает. Проблемы есть, но они решаемы. И у власти есть стратегический курс, которого она придерживается. Он сказал про ледокол, когда говорил о знании цели, к которой идешь.

- Блогер спросил Путина, не закроют ли соцсети.

- Путин тут сказал то, что сказал.

- Продолжительность прямой линии значима?

- Этот третий большой формат за последние три месяца, с учетом послания Федеральному собранию и выступления на съезде ЕР. Я бы не стал бы мерить значимость прямых линий их продолжительностью. Их цель не в том, чтобы дольше быть в эфире, чем в прошлый раз. А чтобы соответствовать запросам граждан в данный конкретный момент времени.

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