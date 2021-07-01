Почему священник отказался провести обряд исцеления для МакSим

Певица МакSим.

За здоровье певицы МакSим переживают не только ее близкие, но и простые россияне. В соцсетях поклонники устраивают коллективные молитвы, нумерологи и экстрасенсы направляют свою энергию на помощь 38-летней артистке. А личный духовник звезды, игумен Лука (Степанов) с первых дней болезни вокалистки молится за исцеление исполнительницы. А вот обряд исцеления священник проводить отказался. И тому есть причины.

Поклонники, узнав о том, что певица МакSим находится в коме, просили провести для нее соборование - одно из таинств православной церкви, которое направлено на исцеление тяжелобольного человека. Оно не только укрепляет душу и тело, но также отпускает грехи. Вот только не все могут пройти обряд помазания.

"Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причащался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило", - объяснил священник Николай Савченко.

По его словам, человек должен сам выразить согласие на участие в священном таинстве. Кроме того, необходимо заранее подготовиться к соборованию. "Соборование - это таинство к исцелению. Человек должен минимально подготовить себя к этому таинству, исповедоваться и причаститься", - цитирует служителя культа 5-tv.ru.

В столь непростой ситуации священник рекомендует посочувствовать родственникам артистки. Он советует молиться о выздоровлении МакSим.

Отметим, соборование - одно из семи таинств православной церкви. В церковных книгах оно чаще называется Елеосвящением. Назначение таинства Соборования - всецелое исцеление человека. В молитвах, которые читаются при совершении таинства, неоднократно обращаются к Богу просьбы о прощении грехов страждущего и его выздоровлении. Само телесное исцеление в молитвах таинства ставится в зависимость от исцеления душевного, для которого необходимо покаяние, то есть прощение грехов, соединенное с твердым обещанием исправить свою жизнь в соответствии с заповедями. Соборование совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего освященным елеем, сопровождаемым чтением молитв, Апостола и Евангелия.