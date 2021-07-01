Почему в России посреди лета такие дорогие овощи и будут ли они дешеветь

Традиционного летнего снижения цен на овощи в этом году пока не случилось, а некоторые позиции и вовсе существенно подорожали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прилавках появилась свежая морковка, молодая картошечка — это хорошо. А вот цены кусаются — это плохо. Чего же ждать от летнего сезона — сможем ли запастись отечественными витаминами или вся надежда на импортные бананы?

— Как правило, с поступлением на рынок продукции нового урожая цены снижаются, - сказал kp.ru исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков. - Ежегодно в июле мы наблюдаем снижение цен на овощи борщевого набора. В опте этот процесс уже начался, с увеличением предложения аналогичная ситуация произойдет и в рознице, но с некоторой задержкой. Крупнейшие розничные сети имеют более высокие требования к калибровке и ровности корнеплодов и овощей, кроме того могут себе позволить импортировать напрямую из других стран в межсезонье и пока не распродадут остатки закупленного товара не переходят на закупки у российских производителей. Этим объясняется разница в ценах на овощебазах, в сетях и на прилавке. Но в любом случае в ближайшее время мы можем ожидать снижение цен на борщовой набор на полке, как и на овощную группу в целом.

Эксперт объяснил, почему овощи сейчас дороже, чем в это же время в прошлом году.

- В прошлом сезоне был не самый удачный урожай, высокотехнологичных хранилищ в стране недостаточно, - сказал Востриков. - В текущем сезоне ввиду затяжной зимы посевная затянулась, поэтому сейчас традиционного снижения на полке пока мы не наблюдаем.

История с ценами на овощи настолько наболела, что стала даже одной из тем «прямой линии с президентом». Владимир Путин немного успокоил население. «Скоро будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится и на ценах», - сказал он. По его словам, картошки в этом году соберут примерно 22 млн тонн против 19 млн тонн в прошлом.

То, что есть основания для картофельного оптимизма, подтвердил и Востриков.

— По картофелю в опте уже снижение цены, - сказал он. — В Южном федеральном округе увеличилось число производителей, приступивших к сбору урожая раннего картофеля, увеличение предложения привело к снижению отпускных цен на овощебазах. В итоге в начале текущей недели продажи картофеля нового урожая снизились с 40 руб/кг до 22-35 руб/кг.

Картошка должна подешеветь уже в ближайшее время, благо новый урожай не за горами. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

А вот розница еще не перестроилась. Если некоторые магазины держат себя в руках и продают картоху по 45 руб за кило, то иные и по 80 руб ломят.

Что касается импортного молодого картофеля, то его на рынке стало меньше, говорит наш собеседник.

- Поскольку предложения местного картофеля продолжало расти, а цены на него снижаться, представители оптовых компаний считали нецелесообразным закупать крупные и более дорогие партии импортной продукции, - сказал исполнительный директор Руспродсоюза.

Еще один популярный продукт — свекла. С ней ситуация интересная — молодая оказалась дешевле прошлогодней.

— Оптовые цены на остаточные партии свеклы прошлогоднего урожая стабильны: 60-72 рублей за килограмм, - сказал Востриков. - А цены на раннюю свеклу снизились. Основной причиной этого стало значительное увеличение предложения. Так, к началу недели отгрузки свеклы нового урожая велись в диапазоне 53-60 руб/кг, причем при закупке крупных партий производители даже готовы уступать в цене.

Третий «овощной богатырь» - это морковка. Вот тут не так оптимистично.

— Оптовые цены на морковь пока растут, - огорчил Дмитрий Востриков. - Поставки урожая ранней моркови пока малообъёмные, а спрос высокий. Таким образом, новый урожай поступает по 75-83 руб/кг, в прошлом году оптовая цена была на уровне 27 руб/кг.

Прошлогодняя морковка сейчас поступает в продажу по 58-70 руб/кг, и цены на нее растут. Причина, по словам Вострикова, - повышенный спрос и сокращение объемов. Сезон реализации прошлогодней моркови уже подходит к завершению.

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