Узнал, что есть «Спутник Лайт», и побежал: Как и зачем я ревакцинировался от ковида в первый же день в Москве

Корреспондент «КП» одним из первых в Москве привился «Спутником Лайт» Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк «Сокольники» в будний день безлюдно прекрасен. Со стороны площади в центре долетел микрофонный возглас. Неужто концерт? Оказалось, это объявляют номера в очереди к павильону «Здоровая Москва». В них с 1 июля разрешили приходить на ревакцинацию.

Первую прививку от ковида я делал девять месяцев назад, когда вакцина еще не была допущена до массового пациента. Записался добровольцем-испытателем «Спутника V» и честно 180 дней отчитывался врачам о своем самочувствии.

Ампула «Спутник Лайт» Фото: Андрей АБРАМОВ

Пару недель назад пошел сдать анализ на антитела. Тест показал, что у меня их нет. Недовольные вакцинацией заметят, мол, наврали, обещали полтора-два года защиты, а хваленые антитела «Спутника V» улетучились быстрее.

Это не совсем так. Разработчики вакцины говорили, что есть клеточная память и иммунитет сохраняется. Но уже не такой мощный, как в первые месяцы после уколов.

Пойти на ревакцинацию я хотел как можно раньше. Но решил сам не сочинять, а дождаться разъяснений. И как только мэр Москвы запустил перепрививку, я натянул штаны — простите, работаю на удаленке — и рванул на ревакцинацию.

У павильона сотня человек. Если быть точным, передо мной было 122. Я это узнал, потому что всем выдают анкету с номером. А потом вызывают в павильон друг за другом. Очередь, ясно дело, вызвана введением обязательной вакцинации для работников определенных категорий. В парке много лавок, так что можно ждать своей очереди на солнышке.

Бланк сертификата обычный, но указано, что вакцинацию прошел Спутником Лайт Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда брал анкету, поинтересовался, примут ли меня не ревакцинацию.

— Примут, поздравляю вас! — без иронии ответили сотрудники МФЦ, которые помогают врачам с бумажной частью вакцинации.

Очереди я ждал два часа. Сотрудники сразу предупреждают, что колят 50 человек в час.

Когда я наконец зашел, меня усадили к отдельному врачу, который принимает пациентов на ревакцинацию. На выбор предложили - «Спутник V» два компонента, или «Спутник Лайт» — один компонент.

— Сами решайте, но, если не хотите второй раз в очереди сидеть, ставьте «Лайт», — посоветовала доктор.

Я послушался. Четких разъяснений о том, кому что колоть, к сожалению, пока не давали. Лишь предварительно говорили: нужна защита на короткий срок — ваш выбор «Лайт».

Уселся на кушетку. За стеклянной дверью медицинского холодильника лежали четыре коробочки «Спутника Лайт». Медсестра еще раз поздравила:

— Как здорово! Вы у нас первый...

Укол заклеили пластырем и вручили сертификат вакцинации. В нем прописано, что я привит «Спутником Лайт». Напомнили рекомендации: три дня ни капли алкоголя, в баню не ходить, спортом не заниматься.

Очередь на прививку Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати, после меня на ревакцинацию пришла еще одна женщина. Рассказала, что работает врачом в больнице №70, которую перепрофилировали под ковид. Женщина успела уже и переболеть, и вакцинироваться, а теперь пришла на повторную прививку, потому что не хочет повторения тяжкой болезни.

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