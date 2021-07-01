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Здоровье1 июля 2021 16:45

Узнал, что есть «Спутник Лайт», и побежал: Как и зачем я ревакцинировался от ковида в первый же день в Москве

Корреспондент «КП» одним из первых в Москве привился новой вакциной
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Корреспондент «КП» одним из первых в Москве привился «Спутником Лайт»

Корреспондент «КП» одним из первых в Москве привился «Спутником Лайт»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк «Сокольники» в будний день безлюдно прекрасен. Со стороны площади в центре долетел микрофонный возглас. Неужто концерт? Оказалось, это объявляют номера в очереди к павильону «Здоровая Москва». В них с 1 июля разрешили приходить на ревакцинацию.

Первую прививку от ковида я делал девять месяцев назад, когда вакцина еще не была допущена до массового пациента. Записался добровольцем-испытателем «Спутника V» и честно 180 дней отчитывался врачам о своем самочувствии.

Ампула «Спутник Лайт»

Ампула «Спутник Лайт»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Пару недель назад пошел сдать анализ на антитела. Тест показал, что у меня их нет. Недовольные вакцинацией заметят, мол, наврали, обещали полтора-два года защиты, а хваленые антитела «Спутника V» улетучились быстрее.

Это не совсем так. Разработчики вакцины говорили, что есть клеточная память и иммунитет сохраняется. Но уже не такой мощный, как в первые месяцы после уколов.

Пойти на ревакцинацию я хотел как можно раньше. Но решил сам не сочинять, а дождаться разъяснений. И как только мэр Москвы запустил перепрививку, я натянул штаны — простите, работаю на удаленке — и рванул на ревакцинацию.

У павильона сотня человек. Если быть точным, передо мной было 122. Я это узнал, потому что всем выдают анкету с номером. А потом вызывают в павильон друг за другом. Очередь, ясно дело, вызвана введением обязательной вакцинации для работников определенных категорий. В парке много лавок, так что можно ждать своей очереди на солнышке.

Бланк сертификата обычный, но указано, что вакцинацию прошел Спутником Лайт

Бланк сертификата обычный, но указано, что вакцинацию прошел Спутником Лайт

Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда брал анкету, поинтересовался, примут ли меня не ревакцинацию.

— Примут, поздравляю вас! — без иронии ответили сотрудники МФЦ, которые помогают врачам с бумажной частью вакцинации.

Очереди я ждал два часа. Сотрудники сразу предупреждают, что колят 50 человек в час.

Когда я наконец зашел, меня усадили к отдельному врачу, который принимает пациентов на ревакцинацию. На выбор предложили - «Спутник V» два компонента, или «Спутник Лайт» — один компонент.

— Сами решайте, но, если не хотите второй раз в очереди сидеть, ставьте «Лайт», — посоветовала доктор.

Я послушался. Четких разъяснений о том, кому что колоть, к сожалению, пока не давали. Лишь предварительно говорили: нужна защита на короткий срок — ваш выбор «Лайт».

Уселся на кушетку. За стеклянной дверью медицинского холодильника лежали четыре коробочки «Спутника Лайт». Медсестра еще раз поздравила:

— Как здорово! Вы у нас первый...

Укол заклеили пластырем и вручили сертификат вакцинации. В нем прописано, что я привит «Спутником Лайт». Напомнили рекомендации: три дня ни капли алкоголя, в баню не ходить, спортом не заниматься.

Очередь на прививку

Очередь на прививку

Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати, после меня на ревакцинацию пришла еще одна женщина. Рассказала, что работает врачом в больнице №70, которую перепрофилировали под ковид. Женщина успела уже и переболеть, и вакцинироваться, а теперь пришла на повторную прививку, потому что не хочет повторения тяжкой болезни.

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