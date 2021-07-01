Зачем Путину всероссийская баня по хозяйственным вопросам

30 июня Владимир Путин провел свою уже 18-ю по счету ежегодную «Прямую линию» Фото: REUTERS

ВОТ РАНЬШЕ «РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ» БЫЛА «БОРЬБОЙ С НАСЕЛЕНИЕМ»

Владимир Ворсобин:

- Что главное, по вашему, было на Прямой линии Путина?

Глеб Павловский:

- С одной стороны, она была выглаженная. Без скачков или провалов. Но и пустой ее не назовешь. У людей оказалось два миллиона вопросов, которые они прислали. Правда, гордиться такой статистикой не надо - если при решении простой проблемы - как провести газ в избу, некому докричаться, кроме президента. Прямые линии стали уж совсем хозяйственными.

Ворсобин:

- Как планерка на большом предприятии.

Павловский:

- Есть хорошо известный в народе институт решения всех проблем – разговор в бане с влиятельными людьми, с начальством. И получается такая всероссийская баня, где люди могут решить свой вопрос с Путиным. Но это все равно более достойное мероприятие, чем пресс-конференции, где журналисты наперебой хвалят президента и просят у него денег и преференций. Тут не хвалят, тут кричат о бедах.

Ростислав Мурзагулов:

- По поводу того, что не достучавшись до Путина, проблему не решить. Это не так. Систему работы с населением власти выстраивают неплохо. Я сам был свидетелем того, как все начиналась. Лет 5-6 назад, действительно, было ужасно - не дозвонившись до Путина, невозможно было решить вопрос. Потому что раньше система работы с населением была системой борьбы с населением. Чиновник при ответе гражданину старался просто «отмазаться», все, что угодно наплести и скинуть с себя ответственность.

Сейчас, когда ввели «Госуслуги» и другие цифровые окошки, система стала намного эффективнее. Вот мы в провинции хорошо знаем, что народ больше всего волнуют хозяйственные темы. Поэтому на прямой линии Путина их и было много.

Ворсобин:

- Но почему этими мелкими вопросами должен заниматься президент? Ведь, получается, система сама расписывается в своей неэффективности, коль люди звонят Путину.

Мурзагулов:

- Потому что людей волнует только хозяйственная тема - где кому не доплатили, где починили подъезд, где не починили, и президент абсолютно правильно занимается этими будничными проблемами. Если бы все вокруг говорили о хозяйстве, а президент про мировой балет, то это было бы дурдомом.

РЕЗКОСТИ НЕ ХВАТИЛО

Павловский:

- Я, может быть, как все старики, преувеличиваю, но в первые 10 лет «Прямой линии» существовала драматургия. И люди тогда стояли (без всякого интернета) на улицах, слушали 2-3-4 часа, не отрываясь. Почему это исчезло?

Мурзагулов:

- Здесь с Глебом Олеговичем надо согласиться. Конечно, все более гладкими становятся Прямые линии. Тут, как американцы говорят, надо концы иногда соединять, и где-то резкости дать, где-то признать - есть большие проблемы. Вот этого «да, есть у нас, что не так», этого чуть-чуть не хватило и мне.

НАРОД ВОЛНУЕТ КАК ПРОКОРМИТЬСЯ, А НЕ «ТРАНЗИТ ВЛАСТИ»

Ворсобин:

- После слов Путина о приемнике что-то прояснилось?

Павловский:

- То, что у него будет преемник – это наверняка. Но мы не знаем, это будет один человек или коллективное руководство. Путин не может об этом ясно сказать, потому что это сразу вызовет турбулентность. Не только в народе, главное - в элитах. Он будет тянуть с этим до последнего.

Мурзагулов:

- У вас такая замечательная беседа московских уважаемых людей. Но вот в регионах никто даже не задумывается о том, когда будет этот «транзит власти» и на кого покажет Путин. У нас народ, например, в Башкирии думает о том, как прокормить семью, что с дорогами, с медициной, с преступностью. Именно это их волнует. Так что, пока вы про приемника говорили, я чайку себе заварил...

УКРАИНА ДЛЯ МОСКВЫ — КАК ЗЕРКАЛО

Ворсобин:

- Путин заявил, что украинцы - дружественный народ, а их власть – недружественная. Но именно украинцы выбрали себе такую власть. Что-то не сходится...

Павловский:

- Ну, Путин не хочет или не может полностью развернуть свою позицию. Поэтому в сокращенной лаконичной форме она выглядит противоречиво. Да, конечно, Зеленского выбрал этот самый народ. Да еще каким подавляющим большинством! Но ведь он народ-то обманул. И многие в нем разочарованы. Потому что он начал вести политику Порошенко, против которой как раз и боролся на выборах.

Мне кажется проблемой то, как занимаются Украиной в России. Здесь есть какая-то фиксация (как сказал бы психоаналитик). Чрезмерное значение Украины раздуто в системе национальных интересов России. Это такое как бы зеркало, в которое Москва постоянно глядится, что-то там уточняя. И Киев глядится так же в Россию. Но это говорит скорее о том, что мы ищем, как дистанцироваться друг от друга, и пока не нашли хороший способ – как. Напомню, что пока шла война в Донбассе, товарооборот Украины с Россией только рос.

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