Не начинайте войну с Россией!: как в мире отозвались на Прямую линию с Владимиром Путиным

И в этом году интерес мировых СМИ к мероприятию с участием президента России был большим Фото: REUTERS

Прямая линия, ежегодно проводимая российским президентом, традиционно привлекает внимание иностранцев – как представителей СМИ, и так и простых граждан. Ведь в ходе таких линий немалая часть вопросов и ответов касается международной политики, отношений России с конкретными странами, участия нашей страны в разрешении международных конфликтов, положения российских соотечественников, проживающих за рубежом.

И в этом году интерес мировых СМИ к мероприятию с участием президента России был большим: в ходе этой линии были затронуты российско-украинские отношения, инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма, перспективы развития контактов с Вашингтоном и другие аспекты международного толка.

Многие СМИ практически мгновенно выдавали «на гора» наиболее значимые для мирового сообщества новости. Причем не всегда тональность отдельных изданий совпадала с настроениями читателей и подписчиков, активно комментировавших событие.

Агентство «Аль Джазира» посвятило событию огромный по объему материал, уделив особое внимание фразе российского президента «Мы знаем, за что боремся».

Армянский интернет-портал Hetq, конечно же, ждал слов российского президента о ситуации в Нагорном Карабахе и выразил удовлетворение по поводу позиции Москвы, которая уверена в том, что «ни одно из вовлеченных в конфликт сторон, а тем более люди, живущие там, не заинтересованы в его обострении».

Для американского телеканала ABC стало откровением признание главы российского государства о том, что «Москва знала о намерениях США участвовать в инциденте с британским эсминцем в Черном море». Журналисты признали, Что «Россия соответствующим образом отреагировала», посетовав на то, что все это произошло «вслед за встречей на высшем уровне между президентами США и России в Женеве в этом месяце».

Читатели сайта ABCnews активно комментируют сообщения из Москвы:

Tom Adams

- Может быть, Россия вернет Крым Украине, когда США вернут Гавайи коренному населению, а земли, украденные у Мексики, вернут Мексике!

JamesC

- В отличие от США, Россия может эвакуировать свои города под землю менее чем за час… Пока мы спорили о половых вопросах, они установили технологии защиты, имеют независимый Интернет и запасы продуктов, способные прокормить население в течение года. Они хорошо помнят последствия Второй мировой войны. Пожалуйста, не начинайте войну с Россией!

Британские СМИ предпочли продолжать оправдываться за инцидент в Черном море, пытаясь свалить в одну кучу всю международную проблематику:

- Мы не признаем российскую аннексию Крыма… Было совершенно правильным, что мы добились свободы судоходства так, как мы это сделали. – пишет британская Scotsman.

Столп британской журналистики – агентство BBC рассуждает более взвешенно и прагматично:

- Президент Путин ясно дал понять, что он обвиняет НАТО и ее расширение в конфликте на востоке Украины.

Но прагматизма и элементарной порядочности не хватило министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, похоже, неотрывно следившем за прямой линией. Глава внешнеполитического ведомства Незалежной через считанные минуты отреагировал в своем Твиттере на слова российского президента о единстве наших народов.

- Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство, – счел нужным оказаться в медиапространстве именно в ходе прямой линии Кулеба, забыв почему-то включить в коренные народы своей страны самих украинцев.

Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Стенограмма

Публикуем стенограмму прямой линии с президентом (подробности)

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