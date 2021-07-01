Путин подписал новые законы: Нельзя забирать у должников последнее, а пьяным лихачам грозит три года тюрьмы

Один из ярких моментов Парада Победы 1945 года. Советские солдаты с поверженными германскими знаменами. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

У Владимира Путина слово не расходится с делом. Только-только на прямой линии 30 июня он рассказал о каких-то готовящихся законах, и пожалуйста — 1 июля 2021 эти документы уже подписаны. Одни помогут россиянам, другие приструнят корпорации. Рассказываем подробнее о каждой новой норме.

ПРО СССР И ГЕРМАНИЮ

С 1 июля запрещается «отождествление целей и действий руководства СССР» с «целями и действиями руководства нацистской Германии». Сравнивать политику Москвы и Берлина нельзя только в интернете, публичных выступления и в СМИ. За разговором в бане или в научной исторической статье по-прежнему можно строить любые теории.

Один нюанс: наказания за нарушение пока нет.

- В законах много ориентирующих норм — санкция не обязательно должна быть. Документ несет воспитательную роль, таких становится все больше — это совершенно естественный процесс. У нас просто привыкли, что если не бить палкой, то делать не будут, - объяснила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Ирина Котелевская.

ПРО БЕЗБИЛЕТНИКОВ

Путин отменил федеральный сторублевый штраф за безбилетный проезд, который был прописал в КоАП. Теперь каждый регион имеет право сам устанавливать наказание для зайцев в общественном транспорте.

Радоваться не надо: скорее всего штрафы скоро вырастут. Статьи кодекса о «безбилетном проезде» и «нарушении правил провоза багажа» отменили как раз для того, чтобы муниципалам проще было ужесточать наказание. 100 рублей на общероссийском уровне утвердили 14 лет назад, и такой суммой давно уже никого не испугаешь.

ПРО МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ

Теперь кредиторы не смогут забрать у должника абсолютно все. По новому закону, зарплату до уровня прожиточного минимума — федерального или регионального — трогать нельзя. Для этого достаточно обратиться к приставу, который занимается делом должника.

До недавнего времени кредиторы могли вымести счет буквально до нуля. На это как раз жаловалась президенту во время прямой линии женщина, работающая уборщицей — по ее словам, от 12700 рублей оклада каждый месяц остается 1500 рублей. Остальное в принудительном порядке уходит на погашение кредитов.

Тогда-то Путин и анонсировал закон о неприкосновенности дохода на уровне прожиточного минимума. «Мы хотим, чтобы от рождения ребенка до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство подставляло плечо», - добавил президент.

IT-ГИГАНТОВ ПРИЗЕМЛЯТ

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией больше полумиллиона россиян должны будут с 1 января 2022 года открыть в у нас филиал или любое юрлицо, которое сможет «в полном объеме представлять интересы» головного офиса.

В предварительный список входит 20 платформ: Facebook, Instagram, Google, Aliexpress и другие. Путин на прямой линии объяснил, зачем нужен этот закон.

- Если они (IT-гиганты — Ред.) работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. А так мы им говорим: «Вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду – вы должны это убрать». А они нас просто и не слушают, - рассказал президент. Открытые в России представительства нужны как раз для того, чтобы «можно было бы вести диалог».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Президент ужесточил ответственность за нетрезвую езду для тех, кто раньше пьяным сбивал людей на машине. Теперь, если этот человек снова сел за руль подшофе, то он может отправиться в тюрьму на три года (раньше — на два). Штраф для него повышен с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей. Кроме этого, он может получить три года исправительных работ и запрет заниматься «определенной деятельностью» до шести лет. Раньше таких строгостей не было.

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