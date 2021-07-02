Скопинский маньяк согласился вести реалити-шоу с Ксенией Собчак: «Он с ума сошел, когда ее увидел»

В марте 2021 года на канале «Осторожно, Собчак!» вышло интервью с Виктором Моховым, отсидевшим срок за то, что держал в подвале и насиловал двух несовершеннолетних девушек. Фото: www.youtube.com

В марте 2021 года на канале «Осторожно, Собчак!» вышло интервью с Виктором Моховым, отсидевшим срок за то, что держал в подвале и насиловал двух несовершеннолетних девушек. Беседа получила сумасшедший резонанс: общество осудило Ксению за пиар садиста, журналисты выяснили, что за разговор маньяк получил приличную сумму (ведущая это отрицает), а американский стриминговый сервис Netflix даже приобрел права на покупку этого интервью.

Известные пранкеры Вован и Лексус решили разобраться, как на самом деле организовывалась встреча с Моховым, и предложили Руслану — связному маньяка из мира криминала — от лица Ксении и ее мужа Константина Богомолова поучаствовать в новом, довольно специфическом проекте. А еще спросили у Собчак про сделку с Netflix, которая оказалась фейковым вбросом.

Вован и Лексус: Сервис Netflix купил права на интервью и хочет запустить реалити-шоу с Ксенией Собчак в бункере, где скопинский маньяк будет соведущим. Смесь триллера и «Дома-2». Они говорят, пишите сценарий. Допустим, Ксения и Виктор живут в подвале и приглашают туда разных девушек, парней, среди которых проводятся соревнования, конкурсы.

Руслан: Это получит жесткое сопротивление со стороны властей. Можно подумать. Мне надо будет туда выдвигаться, разговаривать с милицией в открытую.

- А связаться с ним можно напрямую?

- Не думаю. Он даже прячет трубку, через которую связь идет. У него обыски в квартире проходят, но ничего не находят. Первые трубки у него отняли. Я тоже предлагал, кстати, запустить реалити-шоу с ним.

- Ксюша хорошо к нему относится, ты же видел.

- Да мне до лампочки это, а работать с ним можно. Но вообще у меня приятное воспоминание осталось от визита Ксении.

- Там надо изобразить какой-то подтекст, Netflix попросил показать, как будто Виктор запал на Ксюшу. Руки погладить.

- Даже могу найти записи, вроде не удалил еще, меня просили их продать — он еще до приезда про нее [положительно] высказывался, писал там. Посмотрю, найду потом.

- Ну он рассматривает Ксению как сексуальный объект?

- Ой, он в то время [после выхода из тюрьмы] всех рассматривал. Но Ксению, когда увидел, вообще с ума сошел [по ней]. Я ему до последнего не говорил, что она приедет. Накануне только рассказал.

- Какая там проблема с полицией?

- Да они дали запрос по мне и когда узнали, кто я тут такой в городе, сразу [удивились]: ты нас обманул, дали мне машину, чтобы сопроводить [из Скопина]. И я им сказал — теперь наши и ваши интересы совпадают, мне надо, чтобы неделю ни с кем не общался. Проконтролируйте. «Ты еще слово офицера дал, что меня никто не тронет, ты хитрый, нас всех обманул», говорят. Могу подъехать, поговорить с ними на месте, но они обижены остались, потому что из них никто интерес не поймал. Я им коньяк купил, конечно, мелочи всякие. Они в тот вечер еще мне оперов прислали с угрозами. Так что мне выезжать надо будет в Скопин. Телефон мой у Ксении есть.

Известные пранкеры Вован и Лексус решили разобраться, как на самом деле организовывалась встреча с Моховым Фото: Иван МАКЕЕВ

- (голосом Ксении) А сколько вам платить?

- Ну, сколько ты и платила. Плюс 50 тысяч рублей.

- А за новое шоу?

- А, про это? Ну пока еще информацией не владею [не говорил с Моховым], так что надо будет выяснять. Мне надо командироваться туда и предметно говорить. На месте прозондировать почву, подумать, как юристами обложиться. Насколько я помню, подвала там не будет, копать ему запрещено.

- А если мы сами выроем?

- Да-да, мы можем на другом участке вырыть, он будет просто туда приходить. Запрета ходить в гости у него нет.

- Он сам согласится?

- Мне главное с ним встретиться, согласится, конечно.

- Братве сколько надо будет отдать?

- Это мы с вами закроем вопрос, не переживайте. Вас эти круги беспокоить не будут. Они даже не в курсе того, что мы общаемся. Их это не волнует, а я никому информацию не передаю. Это наша [кухня]. Я уже предлагал, можно шоу такое снять в обратном — его в подвал посадить, снимать, как криминальный мир над ним издевается, всякие разные вариации можно делать.

- Можно даже интимные сцены.

- Конечно! Я уезжал, обещал девочку ему привезти, так что он ждет — не дождется.

- Ксюша готова с ним интим сделать, потому что сказала, ради шоу на кабельном ТВ США готова на все.

- (смеется) Ради такого шоу, я заревную и сам ее потом *****.

- Сколько бюджет закладывать?

- Мне кажется, надо процент, долю закладывать, потому что если шоу замутить, будет серьезно. А какую долю забрать, вам виднее. Ладно, по рукам тогда. Звоните.

После этого пранкеры дозвонились от лица этого Руслана до самой Ксении Собчак. Выяснилось, что Netflix ничего не покупал, как она утверждала.

- Ксюша, добрый день, это Руслан, помогал с интервью с Моховым вам, помнишь?

- Да, да, Руслан. Слушаю. По какому вопросу?

- Извини, что позвонил, я тут с нашим придурком поговорил, с маньяком. Он увидел, что вы американцам продали кино ваше, спросил, можно ли процент с этого получить?

- Да это фейк, ничего никому не продавали. Если что-то будет продаваться американцам, они без вашего разрешения делать этого точно не станут. Не мечтайте. Это журналисты провоцируют (Собчак сама написала это главреду Esquire Сергею Минаеву в инстаграме - Авт.). Фигня, неправда. Не реагируй на это. Удачи вам!