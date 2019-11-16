Богомолов любит в Собчак «стервозную энергию»

Два месяца назад 44-летний Константин Богомолов и 38-летняя Ксения Собчак поженились и даже обвенчались. Семейную жизнь пара напоказ не выставляет, но «Комсомолка», пообщавшись с коллегами и знакомыми молодых, узнала много интересного об этой яркой ячейке общества.

Семейное гнездо на подходе

И для Кости, и для Ксюши это второй официальный брак, поэтому «детских» ошибок, свойственных неопытным молодоженам, они стараются не повторять. Супруги обходятся без серьезных ссор, прислушиваются к просьбам друг друга, а на людях и вовсе держатся за ручку.

Отпуск молодые отложили на январь: в свадебное путешествие поедут вдвоем, а сын Собчак Платон в это время отправится отдыхать со своим отцом, покинутым Ксенией Максимом Виторганом. К тому же сейчас у Ксюши и Кости куча работы. Богомолов осенью открыл свой первый сезон в качестве худрука Театра на Малой Бронной (контракт у него на три года), выпустил очередную книгу, ставит спектакли, снимает 8-серийный фильм про ангарского маньяка «Хороший человек», в котором, конечно же, нашел роль и для жены. Собчак, находясь в отношениях с Богомоловым, запустила свой канал на YouTube, этой осенью у нее стартовали продюсерские проекты на телеканале «Супер», проходят мастер-классы, корпоративы с гонораром 2 - 3 млн рублей (в среднем около 7 в месяц и до 20 - в декабре). Увы, давно обещанное зрителям ток-шоу на Первом канале пока так и не вышло в эфир, но Ксения не отчаивается, а признается: «Костя вдохнул в меня энергию действия!»

Правда, из-за многочисленных командировок жены вдохновитель ее побед порой коротает ночи в одиночестве. А днем в последние теплые дни октября прохожие встречали Богомолова в центре столицы: в модном пальто, с рюкзаком за плечами он направлялся на самокате в театр. Еще год назад никто бы не обратил на него внимания, а теперь снимают исподтишка на смартфоны знаменитого мужа Собчак. Которая предпочитает ездить на работу на шикарном авто с личным водителем-телохранителем.

Место жительства перезагруженные работой молодожены выбирают исходя из графика. «Случается, что остаются у Кости - он снимает жилье в центре, так как после развода с Дарьей Мороз (популярная актриса и экс-супруга Константина. - Ред.) квартира осталась ей и их дочке, - рассказывает «КП» знакомый Ксении Собчак. - Или уезжают в загородный дом Ксении в поселке «Горки-8». В 2020-м она достроит новый шикарный дом, и вот уже там будет их семейное гнездо».

Дом площадью 1000 квадратов Ксюша строит по бартеру - за рекламу в Инстаграме (один пост у звезды стоит от 500 тысяч до 1 млн рублей). Обставят молодые свою избушку из финского дерева в том числе и надаренным на свадьбу имуществом: гости подбирали дорогие подарки исходя из полученных от молодоженов заказов. Кстати, большую часть расходов на свадьбу Ксения отбила рекламой, другую часть возместили ее обеспеченные друзья.

Что же касается уже упомянутого ребенка Ксении, то, пока мама в разъездах, Платоном, которому скоро исполнится три года, занимается его бабушка Людмила Нарусова, а ей, в свою очередь, помогает няня.

Первая жена Богомолова, актриса Дарья Мороз, была его музой восемь лет.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В храме больше не появлялись

Как же устроен быт Ксении и Константина? Приятель Собчак продолжает делиться впечатлениями:

«Оба нечасто употребляют алкоголь. Могут выпить, но не напиться. Ксения тщательно контролирует быт мужа. У нее все под контролем: рубашки отвозит в химчистку один человек, ужин готовит прошедший испытательный срок повар. Причем она сама узнает, что хочет есть муж в ее отсутствие, и заказывает набор блюд и продуктов. Что касается Ксении, то вы же понимаете, что на работу она не возит с собой приготовленный обед в контейнерах. Ей заказывают любимую гречку с цыпленком табака или котлетами из определенных мест. У Кости друзей особо нет, зато их много у Ксении. Пока им хочется чаще побыть вдвоем, поэтому стараются выходить на тусовки вместе. Она хочет знать все о муже, они постоянно на связи. Хотя это только на первый взгляд у нее нагрузка больше. У него работа менее прибыльная, но в сто раз более ответственная...

И Ксения этим гордится!»

Многих интересует, насколько набожными стали молодожены после недавнего венчания. Прихожане церкви Вознесения Господня у Никитских ворот, где венчались Богомолов и Собчак, парочку в храме больше не видели. Собчак говорит, что она человек верующий, но не воцерковленный. Поэтому найти время в загруженном графике на молитвы в церкви сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741992" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ПЕРЕМЕНЫ

«Стиль стал дерзким - жена постаралась»

Многие знакомые отмечают, насколько Собчак и Богомолов похожи: схожее чувство юмора, понимают друг друга с полуслова. Рядом с Костей с Ксюшей случилось невозможное: кажется, она стала менее язвительной. А что же он? А он не стесняясь говорит, что любит в ней даже ее «стервозную энергию».

Благодаря жене Богомолов получил много новых знакомств в бизнес-сообществе. И для него в новой роли худрука эти связи очень важны. К примеру, Константин создал фонд помощи театру, чтобы привлекать в него деньги и делать на них крутые постановки. Сам ходит на переговоры с бизнесменами, просит деньги на новые спектакли, и ему их дают. Также Константин не без оснований рассчитывает на то, что ажиотаж, связанный с его женитьбой, привлечет новых зрителей в театр.

Насколько изменился Богомолов внешне? Вместе с известным стилистом-имиджмейкером Анваром Очиловым мы внимательно изучили внешность Константина до романа с Собчак и после.

- Константин всегда одевался в дорогие бренды, но не был таким уверенным в себе, стильным мужчиной, - говорит Очилов. - Когда рядом такая властная женщина, изменится любой мужчина, хочет он этого или нет. Благодаря особой энергии, которая идет от избранницы, и следуя ее советам. Богомолов после романа с Собчак стал более дерзким, уверенным, мужественным, стильным, где-то даже гламурным. Рваная стрижка, «шухерские» укладки, рубашки навыпуск, косуха - в 90-е такой дерзкий стиль был очень актуальным. Он станет новым трендом 2020-го. Понятно, что таким модным режиссер стал, потому что жена приложила к этому руку. Главное - он этого хочет, иначе ничего бы не вышло.

А вы заметили, как посвежело лицо Богомолова? Не иначе как баночки с дорогими кремами и сыворотками, которые косметические компании тоннами присылают в подарок Ксюше, частично перекочевали в ванную Константина. Богомолов при этом совершенно не стесняется того, что зарабатывает меньше жены. За прошлый год, к примеру, Константин заработал около 7 млн рублей (это задекларированный доход), что примерно в 9 раз меньше того, что записала в свой актив Ксения. Теперь доходы Богомолова подрастут благодаря зарплате худрука (около 3 млн в год). А Собчак давно поняла, что главное - быть счастливой, а сколько получает ее муж - это уже не важно.

Правда, одна проблема все же осталась. Бывший и нынешний мужья Собчак друг с другом не общаются, и когда отец забирает Платона у Ксюши, все устраивается таким образом, чтобы мужчины не пересекались. Напомним: когда Ксения объявила теперь уже экс-мужу, что уходит от него, тот на эмоциях слегка поколотил Богомолова. И вражда пока не утихла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732574" frameborder="0"></iframe> Свадьба Собчак: самые яркие моменты.Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень который день подряд.

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