Лукашенко закрыл границу с Украиной и пригрозил Меркель

Теперь белорусский лидер намерен предъявить претензии самой Меркель Фото: REUTERS

ПРЕДЪЯВИМ ПРЕТЕНЗИИ ГЕРМАНИИ

В стране раскрыты сразу несколько «спящих» террористических ячеек, заявил Александр Лукашенко на собрании в честь Дня Независимости страны:

- Сегодня вскрыты, так называемые, отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ.

Пока называется только два эпизода — попытка уничтожения техники в Лесхозах и также попытка подрыва узла связи Военно-морского флота России в Вилейке (недалеко от границы с Литвой). Все исполнители и организаторы, заверил Лукашенко, задержаны, арестованы и уже дают признательные показания.

Координация «партизан», как доложила разведка, велась уже привычно через телеграм-канал. В нем насчитывается 2,5 тысяч человек подписчиков. Якобы эти люди — «боевой резерв». Организатор паблика — «гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова». Теперь белорусский лидер намерен предъявить претензии самой Меркель:

- После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии», — пообещал Лукашенко.

ЗАКРЫЛ ГРАНИЦУ С УКРАИНОЙ

При этом руководились эти ячейки, по словам президента Белоруссии, кроме ФРГ, из США, Польши, Литвы и Украины.

- Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, - сказал Лукашенко.

На этом Александр Григорьевич не ограничился. И рассказал о покушении на журналиста, и как его называют оппозиционеры, «главного белорусского пропагандиста» Григория Азарёнка.

- Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет, - шокировал присутствующих батька.

БЕЛОРУСЫ УШЛИ В ПОДПОЛЬЕ?

Напомним, что в ноябре прошлого года, когда стало понятно, что митинги оппозиции не привели к желаемому результату, а всеобщая забастовка провалилась, Светлана Тихановская заявила, что борьба с властью в Белоруссии может приобрести другую форму:

- Думаю, что люди решат перейти на партизанскую форму, поскольку власть не знает границ в применении силы. После того, как 8 ноября в Беларуси были задержаны более 1 тыс. протестующих, разрабатывается стратегия и тактика дальнейших действий, — заявила тогда Тихановская в интервью польскому изданию РАР.

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