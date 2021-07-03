«Состояние крайне тяжелое, второй день на ИВЛ»: Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

На официальном сайте Мамонова указано, что артист должен был выступать 13 июня в Иркутске и 15 июня в Красноярске Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Который день подряд параллельно с изощренными стенаниями антипрививочников продолжают поступать новости о знаменитостях, оказавшихся на больничной койке, а то и в морге, из-за коронавируса. То скончались солист группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов и режиссер клипов ДДТ Вадим Шатров, то певицу МакSим подключили к аппарату ЭКМО.

То Петр Мамонов на аппарате ИВЛ.

«КП» держит связь с супругой музыканта Ольгой и регулярно интересуется состоянием артиста.

- Ольга Ивановна, здравствуйте! Есть ли хорошие новости? Может, звонили из больницы?

- Пока все тоже самое, в Коммунарке он уже неделю как.

- Говорят, на аппарате ИВЛ?

- Да, подключили к ИВЛ, уже второй день на нем. Дыхание поддерживается искусственно.

- Как оценивается состояние?

- Как крайне тяжелое. Никаких прогнозов они не дают и больше ничего не говорят.

- В концертном графике Петра Николаевича указано, что у него были выступления в июне...

- Это ерунда! Мы уже давно не выступаем. И вообще, для чего вы это спрашиваете? Гадости хотите написать? Мне уже звонили одни, спрашивали, мол, может он с собой хотел покончить после гибели Липницкого? (бывший музыкант «Звуков Му» трагически погиб в марте 2021 года, пытаясь спасти собаку, провалившуюся под лед — Авт.) Да зачем ему этот Липницкий! Не дружили с ним вообще. Не надо писать гадостей. Если вы любите Мамонова, делайте добро. И держитесь. Не опускайтесь до уровня желтых СМИ.

О выздоровлении Петра Николаевича молится и Борис Гребенщиков — он прокомментировал пост из официального паблика коллеги: «Господи, спаси и помилуй сына твоего Петра».

На официальном сайте Мамонова указано, что артист должен был выступать 13 июня в Иркутске и 15 июня в Красноярске. Кроме того, в интервью Ксении Собчак он сообщал, что работает над новым альбомом.