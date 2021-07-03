Брежнев перед смертью просил Николая Сличенко исполнить «Очи черные»

Художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко Фото: Наталия НЕЧАЕВА

2 июля 2021 года ушел из жизни Николай Сличенко, худрук театра «Ромэн». Его называли «главным цыганом СССР». О том, каким он был на сцене и в обычной жизни, kp.ru рассказала сноха артиста. Валентина замужем за старшим сыном артиста Алексеем Сличенко. Пара часто навещала Николая Алексеевича и его супругу, Тамиллу Сурджаевну.

- Мы были очень близки с Николаем Алексеевичем Сличенко, Тамиллой Сурджаевной, его супругой, - говорит Валентина. — Сколько интересного было дома....Театр - само собой, а дом - это был свой духовный мир.

Когда мой муж сказал отцу, что я пианистка, то Николай Алексеевич взял и сыграл «Прелюдию до минор» Рахманинова - абсолютно как в оригинале, но… только по черным клавишам! Я сначала даже не поняла, спросила: «В какой тональности вы играли, Николай Алексеевич?». А он сказал: «В своей, на черных клавишах». Я была в шоке от такого. Ни один музыкант мира не сможет это сделать. Это уникально и необъяснимо, насколько он многогранен и талантлив, человек с абсолютным слухом! Он мог на слух наиграть любую мелодию, не зная нот. Гены предались и его детям. Дочь Тамила пишет великолепные стихи и сценарии к спектаклям. Старший сын Леша - прекрасный гитарист и стэпист, когда он танцевал, дух захватывал.

Николай Алексеевич умел радоваться. И заражал своим оптимизмом окружающих. Фото: Владимира Мусаэльяна /ИТАР-ТАСС/.

Валентина вспоминает: Николай Алексеевич умел радоваться. И заражал своим оптимизмом окружающих.

- Мы часто вместе ходили в театр, на фестивали, презентации, романсиады. Быть рядом с такими людьми, как Николай Сличенко и Тамилла, его жена - великое счастье. Мы все, любящие и восхищающиеся творчеством Сличенко, скорбим и желаем его законной вдове Тамилле Сурджаевне Агамировой держаться и продолжать жить. Здоровья ей! Если бы меня спросили, «есть ли любовь, как высшая сила?», я бы назвала их – Николая Сличенко и Тамиллу Агамирову. На ее день рождения он уходил рано утром, кода она еще спала, скупал всю сирень и так начинал поздравления…

В советские годы слава Николая Сличенко гремела на весь Союз. Он снимался в кино, входил в число любимейших артистов Леонида Брежнева, который обожал цыганские романсы и сам их исполнял. Леонид Ильич даже заказывал за несколько дней до смерти песню в исполнении Сличенко «Очи черные», вспоминают близкие. Его дочь Галина Брежнева тоже любила цыганских исполнителей и цыганскую культуру (с цыганом Буряце у нее был роман).

Николай Сличенко и артисты театра "Ромэн" на "Голубом огоньке". Фото: С.Герасимова /Фотохроника ТАСС/

- В свое время Николай Сличенко был приглашен во Францию в Олимпию. Не знаю, кто еще из российских певцов был удостоен такой чести. Ему предлагали остаться там для дальнейшей работы, но он отказался - был предан своему театру и любимой жене Тамилле, — вспоминает Валентина Сличенко.

Николай Сличенко внес большой вклад в историю цыганского, да и российского искусства. Он создал театр Ромэн, который является единственным подобным в мире.

- В этом театре растил своих артистов. Они становились заслуженными и народными еще в советские годы, когда такие звания получали единицы, — вспоминает Валентина. — Уровень образованности в его театре достиг таких высот, что - вышел артист на сцену, а от его выступления мурашки по коже; голос как с небес, харизма, энергетика! Хор в театре Сличенко исполняет так проникновенно, что до глубины души, до слез трогает, и это все его воспитание творческой молодежи! Сейчас уходят легенды. Люди, чьи имена достойны самых высоких слов. Их не называли звездами, а – просто по именам и фамилиям, но это творческие личности, которых мы не забудем. Мы любим вас, Николай Сличенко, и помнить будем всегда. Светлая память Вам!