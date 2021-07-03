Новая Стратегия национальной безопасности России: Запрет на мат, отказ от доллара и ответ на притеснение русского языка за рубежом

Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности Фото: REUTERS

Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности – в ней прописаны наши «государственные цели, задачи и интересы». Такой документ – это официальное подведение итогов, мы рассказываем своим и чужим, как видим окружающий мир и место России в нем. Прошлая стратегия действовала пять с половиной лет, но с декабря 2015 года, когда она была принята, многое успело произойти. Новая версия учитывает все последние перемены. Полный текст стратегии занимает 41 страницу и состоит из 116 пунктов – мы все прочитали и пересказываем главное:

ГЕОПОЛИТИКА

Мир становится многополярным – укрепляются новые «глобальные (Индия, Китай – Ред.) и региональные (Турция, Бразилия – Ред.) страны-лидеры». Западным государствам это не нравится, они за счет угроз и санкций пытаются сохранить «свою гегемонию». Такая политика приводит к расшатыванию стабильности и ослаблению роли ООН. Отсюда и до войны недалеко.

Россия в ответ на все это учится эффективно преодолевать санкции: делает ставку на импортозамещение, борьбу с бедностью, медицину, экологию и так далее. Развитие науки и человеческого потенциала делает страну привлекательным партнером для международных проектов.

Параллельно нас все время пытаются морально принизить. «Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России», - говорится в стратегии. За границей мы все чаще сталкиваемся с ограничениями использования русского языка, запретами на работу наших СМИ, санкциями для спортсменов, обвинениями в организации хакерских атак.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

В стратегии их восемь:

- Сбережение народа и развитие человеческого потенциала.

- Защита конституционного строя, укрепление обороны.

- Поддержание мира и согласия в стране, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности от посягательств.

- Безопасное информационное пространство.

- Развитие экономики.

- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.

- Укрепление традиционных ценностей, сохранение наследия.

- Поддержание мира и стабильности.

ОБОРОНА

Главные военные угрозы для России: расширение НАТО, развитие американской системы ПРО, напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове. Чтобы подготовиться ко всем вызовам, нам надо укреплять оборону. Сделать это предполагается за счет этих мер:

- Поддерживать ядерный потенциал.

- Защищать свои национальные интересы и граждан за рубежом.

- Перевооружать армию.

- Готовить экономику работать в военное время.

- Патриотически воспитывать молодежь.

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ

Хоть наша правоохранительная система совершенствуется, но преступлений остается еще много. В стратегии перечислили особенно больные места: кражи, браконьерство и незаконная рубка леса, злоупотребления в коммунальной и банковской сфере. Еще остается проблема терроризма, иностранные разведки все время что-то вынюхивают, а «деструктивные силы» пытаются раскачать лодку на фоне экономических трудностей. Все это угрожает национальной безопасности, но у властей есть план, что делать:

- Не давать поднять голову иностранным разведчикам и прочим любителям цветных революций.

- Повысить доверие людей к судам и полиции.

- Ловить террористов.

- Снизить количество преступлений в банковской сфере и ЖКХ, не допускать нарушений в использовании «земельных, лесных, водных и водных биологических ресурсов».

- Сделать дороги безопаснее.

Всего в стратегии перечислено 23 меры для сохранения государственной безопасности. Захотите прочитать их все – текст документа есть на Портале правовой информации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Авторы стратегии написали, за счет чего мы дальше будет развивать российскую экономику. Вот главные предложения:

- Низкая инфляция и стабильный рубль.

- Рост кредитования людей, но постепенный, чтобы избежать долгового рабства.

- Производительность труда должна вырасти за счет использования искусственного интеллекта и цифровизации.

- Оборонные предприятия станут делать больше гражданских товаров.

- Отказ от доллара во внешней торговле.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Нас предупредили об угрозе культурному суверенитету. Из-за влияния Запада начали сдавать традиционные ценности. Люди думают не о «крепкой семье, гуманизме или патриотизме», а о «вседозволенности, наслаждениях и потреблении». По крайней мере, так считают авторы стратегии.

Бороться за нашу мораль будут радикальными мерами. Судя по всему, россиянам хотят запретить ругаться. В стратегии написано об «усилении контроля за соблюдением норм современного русского литературного языка, пресечение публичного исполнения, распространения через СМИ продукции, в которой содержатся слова и выражения, не соответствующие указанным нормам (в том числе нецензурная лексика)».

Еще власти собираются уделить внимание «популяризации достижений российской науки и техники, литературы, художественной культуры, музыки и спорта, в том числе путем доработки учебных программ образовательных организаций». Видимо, о выдающихся россиянах прошлого в первую очередь расскажут школьникам.

С КЕМ БУДЕМ ДРУЖИТЬ

Кто относится к нам враждебно мы более-менее разобрались. Но в стратегии написано, и с кем мы собираемся дружить. Два главных партнера: Индия и Китай. С ними будем выстраивать отношения через «Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС».

Друзья поменьше: «участники СНГ, Абхазия и Южная Осетия». Отношения с ближайшими соседями строятся в рамках «Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства».

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