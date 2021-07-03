Новая Стратегия национальной безопасности России: Запрет на мат, отказ от доллара и ответ на притеснение русского языка за рубежом

Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности
Фото: REUTERS
Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности – в ней прописаны наши «государственные цели, задачи и интересы». Такой документ – это официальное подведение итогов, мы рассказываем своим и чужим, как видим окружающий мир и место России в нем. Прошлая стратегия действовала пять с половиной лет, но с декабря 2015 года, когда она была принята, многое успело произойти. Новая версия учитывает все последние перемены. Полный текст стратегии занимает 41 страницу и состоит из 116 пунктов – мы все прочитали и пересказываем главное:
Мир становится многополярным – укрепляются новые «глобальные (Индия, Китай – Ред.) и региональные (Турция, Бразилия – Ред.) страны-лидеры». Западным государствам это не нравится, они за счет угроз и санкций пытаются сохранить «свою гегемонию». Такая политика приводит к расшатыванию стабильности и ослаблению роли ООН. Отсюда и до войны недалеко.
Россия в ответ на все это учится эффективно преодолевать санкции: делает ставку на импортозамещение, борьбу с бедностью, медицину, экологию и так далее. Развитие науки и человеческого потенциала делает страну привлекательным партнером для международных проектов.
Параллельно нас все время пытаются морально принизить. «Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России», - говорится в стратегии. За границей мы все чаще сталкиваемся с ограничениями использования русского языка, запретами на работу наших СМИ, санкциями для спортсменов, обвинениями в организации хакерских атак.
В стратегии их восемь:
- Сбережение народа и развитие человеческого потенциала.
- Защита конституционного строя, укрепление обороны.
- Поддержание мира и согласия в стране, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности от посягательств.
- Безопасное информационное пространство.
- Развитие экономики.
- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.
- Укрепление традиционных ценностей, сохранение наследия.
- Поддержание мира и стабильности.
Главные военные угрозы для России: расширение НАТО, развитие американской системы ПРО, напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове. Чтобы подготовиться ко всем вызовам, нам надо укреплять оборону. Сделать это предполагается за счет этих мер:
- Поддерживать ядерный потенциал.
- Защищать свои национальные интересы и граждан за рубежом.
- Перевооружать армию.
- Готовить экономику работать в военное время.
- Патриотически воспитывать молодежь.
Хоть наша правоохранительная система совершенствуется, но преступлений остается еще много. В стратегии перечислили особенно больные места: кражи, браконьерство и незаконная рубка леса, злоупотребления в коммунальной и банковской сфере. Еще остается проблема терроризма, иностранные разведки все время что-то вынюхивают, а «деструктивные силы» пытаются раскачать лодку на фоне экономических трудностей. Все это угрожает национальной безопасности, но у властей есть план, что делать:
- Не давать поднять голову иностранным разведчикам и прочим любителям цветных революций.
- Повысить доверие людей к судам и полиции.
- Ловить террористов.
- Снизить количество преступлений в банковской сфере и ЖКХ, не допускать нарушений в использовании «земельных, лесных, водных и водных биологических ресурсов».
- Сделать дороги безопаснее.
Всего в стратегии перечислено 23 меры для сохранения государственной безопасности. Захотите прочитать их все – текст документа есть на Портале правовой информации.
Авторы стратегии написали, за счет чего мы дальше будет развивать российскую экономику. Вот главные предложения:
- Низкая инфляция и стабильный рубль.
- Рост кредитования людей, но постепенный, чтобы избежать долгового рабства.
- Производительность труда должна вырасти за счет использования искусственного интеллекта и цифровизации.
- Оборонные предприятия станут делать больше гражданских товаров.
- Отказ от доллара во внешней торговле.
Нас предупредили об угрозе культурному суверенитету. Из-за влияния Запада начали сдавать традиционные ценности. Люди думают не о «крепкой семье, гуманизме или патриотизме», а о «вседозволенности, наслаждениях и потреблении». По крайней мере, так считают авторы стратегии.
Бороться за нашу мораль будут радикальными мерами. Судя по всему, россиянам хотят запретить ругаться. В стратегии написано об «усилении контроля за соблюдением норм современного русского литературного языка, пресечение публичного исполнения, распространения через СМИ продукции, в которой содержатся слова и выражения, не соответствующие указанным нормам (в том числе нецензурная лексика)».
Еще власти собираются уделить внимание «популяризации достижений российской науки и техники, литературы, художественной культуры, музыки и спорта, в том числе путем доработки учебных программ образовательных организаций». Видимо, о выдающихся россиянах прошлого в первую очередь расскажут школьникам.
Кто относится к нам враждебно мы более-менее разобрались. Но в стратегии написано, и с кем мы собираемся дружить. Два главных партнера: Индия и Китай. С ними будем выстраивать отношения через «Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС».
Друзья поменьше: «участники СНГ, Абхазия и Южная Осетия». Отношения с ближайшими соседями строятся в рамках «Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства».
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