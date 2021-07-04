Чем новая стратегия нацбезопасности отличается от старой

«Сбережение людей» в перечне национальных интересов она стоит на первом месте Фото: Shutterstock

Владимир Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности. Это такой глобальный документ, где мы официально обозначаем наши приоритеты, угрозы и планы. Старая стратегия действовала с декабря 2015 года – рассказываем, что принципиально нового, по версии властей, появилось за последние пять с половиной лет.

В новой стратегии добавилась тема: «сбережение людей». В перечне национальных интересов она стоит на первом месте! За общей формулировкой явно кроется конкретная борьба с пандемией и выросшей смертностью от коронавируса. Пять лет назад главным национальным интересом была оборона, но сейчас она только на втором месте - война остается угрозой потенциальной, а вот ковид убивает здесь и сейчас.

Отдельно прописана проблема кибербезопасности. И хоть Вашингтон сваливает всю ответственность только на нас – вроде как Москва стоит за всеми крупными компьютерными атаками на США -, но от хакеров страдают все развитые страны. А большая часть киберпреступлений, как рассказал Путин на пресс-конференции в Женеве, вообще совершается с территории Америки.

В стратегию добавилась угроза глобального потепления. Президент уже не раз говорил на эту тему – мы будем уменьшать выбросы угарного газа. Есть даже план обогнать Европу по экологичности экономики. Но параллельно власти готовятся к худшим сценариям: таянию вечной мерзлоты и опустыниванию южных аграрных областей.

Вся Стратегия национальной безопасности занимаем больше 40 страниц. Там много важного: запрет на мат, отказ от доллара, ответ на притеснение русского языка за рубежом. Мы уже прочитали весь документ и выбрали самое интересное – прочитать можно на сайте kp.ru.

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