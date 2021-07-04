Духовник раскрыл правду о пришедшей в себя МакSим: «Ее сознание пока очень хрупкое»

Певица МакSим тяжело болеет коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Этой новости поклонники певицы МакSим ждали бесконечные две недели: артистку наконец вывели из состояния медикаментозного сна. Судя по последним известиям, аппараты ИВЛ и ЭКМО, которые помогали знаменитой пациентке дышать, больше не нужны: использовать их можно только в бессознательном состоянии больного, а Марина Максимова (настоящее имя МакSим. - Ред.) с недавних пор находится в сознании. Об этом сообщил ее духовник - игумен Лука, который около 15 лет дружит с певицей, венчал ее с мужем Алексеем Луговцовым и крестил обеих дочерей - Марию и Александру.

- У Марины есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и на святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно, - рассказал священник в эфире телеканала «Спас».

«Комсомольская правда» связалась с отцом Лукой, однако раскрывать подробности о состоянии артистки он отказался.

- Да, я сам лично видел Марину и причащал её. Ее сознание ещё очень хрупкое. Тяжелая стабильность с искрой надежды у нее продолжается и сейчас. Больше мне пока добавить нечего, - ответил духовник МакSим kp.ru.

Между тем, помощница певицы Яна Богушевская развеяла слухи о госпитализации звезды. Накануне в эфире одного из федеральных телеканалов показали сюжет, в котором сотрудники частной клиники говорят о состоянии знаменитой пациентки. Мол, артистка действительно лежит у них в вип-палате, а ее лечение обходится в баснословные суммы.

- Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы, - написала в своём Инстаграме помощница (по информации «КП», звезду спасают врачи 52-й московской клинической больницы. - Ред.).

Кроме того, Богушевская опровергла связь певицы с известным врачом-неврологом Рамилем Артюшевым, которого журналисты записали в ухажеры звёзды.

- Марина занимается конкуром, - объяснила помощница. - Рамиль помогал ей, когда она упала с лошади. Хватит спекулировать!

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня, сразу после открытия собственной школы искусств в Москве и выступления в Казани. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат, но легкие певицы оказались поражены на 40%, из-за чего врачи поставили диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». С 18 июня певицу ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позже, по данным источников kp.ru, состояние звезды ухудшилось, и ее пришлось перевести на более серьёзную систему ЭКМО. Ранее отец Лука призывал всех неравнодушных молиться о выздоровлении артистки.

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