"Жалко ее очень": вскрылись неожиданные подробности госпитализации певицы МакSим

Певица МакSим две недели находится в коме. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим две недели находится в коме. Изначально вокалистку госпитализировали в частную клинику и положили в VIP-палату. На лечение звезды, по слухам, ее любовник тратит сотни тысяч рублей.

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. Артистку начала доставили в одну из частных московских клиник. Там ее ввели в искусственную кому. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь звезды, но с каждым днем ей становится только хуже.

Исполнительница две недели провела в VIP-палате. За ее лечение богатый любовник отдал миллион рублей. "Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" - сокрушаются подсобные рабочие клиники в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

За несколько дней до госпитализации МакSим с размахом отметила 38-летие. Тогда же артистка открыла свою школу искусств. Поддержать звезду пришли не только родные и поклонники, но и невролог Рамиль Артюшев. Он преподнес ей огромный букет роз.

Именно Рамиль помог исполнительнице избавиться от алкогольной зависимости. Год назад певица призналась, что употребляла спиртное, пытаясь заглушить сильные головные боли. Артистка дважды попадала в реанимацию.

По слухам, пару связывали романтические отношения, поэтому мужчина сейчас и оплачивает лечение певицы. Впрочем, сам врач даже связь со знаменитостью отрицает.

Меж тем музыкант Андрей Державин выступал на одной сцене с певицей в Казани, когда ей стало плохо и где ее под руки со сцены уводила охрана. По его словам, артистке действительно было нехорошо, только она и виду не показывала. "МакSим завела народ нереально. Видно было, что ее любят. Мне показалось, что она была какая-то грустная, видимо, неважно себя чувствовала. Для меня новость, что с коронавирусрм слегла вся команда МакSим, а ведь мы летели одним рейсом. Все мы под Богом ходим…" - разводит Державин руками.

Сейчас МакSим находится в реанимации в 52-й больнице. Ее туда перевезли из частной клиники. Легкие кумира миллионов поражены более чем на 80%. Помощница вокалистки сообщает, что улучшений в состоянии артистки пока нет.