Духовник певицы МакSим: "Марина в сознании, молится, причастилась и соборовалась"

Певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица МакSим третью неделю находится в больнице. 38-летнюю артистку ввели в состояние искусственной комы. Новости о ее состоянии поступают одна хуже другой, из-за чего поклонники не находят себе места. За здоровье звезды наряду с близкими вокалистки переживает и личный духовник звезды - игумен Лука (Степанов), настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области.

Много лет назад именно отец Лука венчал певицу МакSим с мужем Алексеем Луговцовым, а позже крестил ее дочерей Александру и Марию. С первых дней болезни духовный настоятель молится за исцеление артистки.

И вот на днях в эфире телеканала "Спас" священник заявил: "Никто не чувствует уверенности в завтрашнем дне, переживает глубоко и сердечно, что Господь нам завтрашнего дня не обещает. Те, кто пребывают на личной Голгофе, они часто остаются в сознании. О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно".

Напомним, певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Артистку начала доставили в одну из частных московских клиник. Там ее ввели в искусственную кому.

Исполнительница две недели провела в VIP-палате. За ее лечение богатый любовник отдал миллион рублей. "Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" - разводили руками подсобные рабочие клиники.

За несколько дней до госпитализации МакSим с размахом отметила 38-летие. Тогда же артистка открыла свою школу искусств. Поддержать звезду пришли не только родные и поклонники, но и невролог Рамиль Артюшев. Он преподнес ей огромный букет роз. Именно Рамиль помог исполнительнице избавиться от алкогольной зависимости. Год назад певица призналась, что употребляла спиртное, пытаясь заглушить сильные головные боли. Артистка дважды попадала в реанимацию. По слухам, пару связывали романтические отношения, поэтому мужчина сейчас и оплачивает лечение певицы. Впрочем, сам врач связь со знаменитостью отрицает.