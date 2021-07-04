Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон и возобновляет поставки шампанского в Россию

Россияне не останутся без французского игристого вина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы уж, было, заволновались: как же жить-то будем без нектара из французского региона Шампань? Который по четыре тысячи рублей за бутылку. Оказывается, зря тратили нервы - и мы, и французские шампанье (или как их там правильно называют). Скандал, разгоревшийся в последние дни в соцсетях, оказался бурей в стакане. Точнее, в бокале.

Напомним, все началось 2 июля. В тот день компания Moet Hennessy направила российским партнерам письмо о приостановке поставок в нашу страну шампанского «Вдова Клико» и «Дом Периньон».

Причина - в поправках к закону «О регулировании алкогольной продукции», которые были приняты в тот же день, 2 июля. Согласно документу, в списке алкогольной продукции вместо понятия «игристое вино (шампанское)» теперь значится «игристое вино, включая российское шампанское». Эта фраза и напрягла боссов Moet Hennessy. По их мнению, документ «обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в игристое вино». Чего они делать не намерены.

Демарш Moet Hennessy вызвал в соцсетях предсказуемое возмущение. Комментарии один другого ехиднее: коли Россия законодательно приватизировала слово «шампанское», то испанский хамон отныне стоит звать вяленой свининой, а французский камамбер – вонючим сыром. А настоящие камамбер и хамон - только российского производства!

«Облажался не просто какой-то конкретный чиновник, а все ключевые элементы властной конструкции Российской Федерации. Вы представляете, сколько людей могло бы быть арестовано, случись подобное в 1937 году?» - задается вопросом публицист Сергей Мардан в колонке на нашем сайте.

Теперь давайте выдохнем и разберемся: а что, собственно, случилось-то? Для этого нужно - всего делов - прочитать 76 страниц текста поправок к закону. Сделал это и наш колумнист Дмитрий Михайлин. И вот что он пишет в своей колонке:

«Все уже отсмеялись над тем, что шампанское теперь может быть только российским? А у меня с чувством юмора не очень, поэтому я прочитал поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Так вот, об этом там нет ни слова. Я, конечно, не юрист, но даже я понял, что смысл этих пунктов закона вообще в другом. Он в том, что в России теперь разрешено именовать игристое вино шампанским - но только в сочетании с другими словами - например, «Российское шампанское» и «Советское шампанское». И, разумеется, никто не запрещал французам называть свои игристые вина шампанским.»

И еще один вывод из прочтения полного текста. Импортеров шампанского, действительно, ожидают изменения. Но не настолько глобальные.

Дело в том, что на каждой бутылке должна стоять информация о том, что напиток соответствует определенной категории. А поскольку категория теперь именуется «игристое вино», то и на этикетке должны быть написаны именно эти слова. Их можно указать, например, на контрэтикетке - наклейке с обратной стороны бутылки с дополнительной информацией. На лицевой же стороне бутылки, как и прежде, продолжит красоваться слово «шампанское».

А следом за нами, похоже, внимательно вчитались в текст поправок и французские производители. В воскресенье, 4 июля, американское агентство Bloomberg обрадовало поклонников «Вдовы Клико»: компания Moet Hennessy сообщила, что согласна с новыми российскими правилами и скоро возобновит поставки.

- Законодательные изменения, требующие упоминания «игристого вина» на этикетке на обратной стороне бутылок шампанского, приведет к очень короткой приостановке поставок, - цитирует агентство сообщение Moet.

Ну, за здравый смысл!