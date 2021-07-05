Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда мы наконец сможем снять маски

Про индийский штамм известно, что он быстрее накапливается в организме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная актуальной ситуации с коронавирусом в России.

На вопросы журналистов ответили замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов и молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

Могут ли переболевшие или привитые люди больше не носить маски? И когда мы все, наконец, сможем вернуться к жизни без ограничений?

По мнению Александра Горелова, на всей планете сейчас есть единственная страна, где люди могут не носить больше маски – это Исландия, в которой 90 процентов населения привиты от коронавируса.

- Это пример, эпидемиологический опыт или знамя, по которому мы можем равняться, - считает эксперт по эпидемиологии.

В ситуации, когда процент привитых в популяции менее 90 процентов, носить маски важно для всех, в том числе уже получивших прививку и переболевших.

- Привитые могут болеть легкими и стертыми формами заболевания, могут быть источником инфекции для окружающих, прежде всего, для своих близких, - напомнил Александр Горелов. – Ключевыми факторам являются доза и время контакта. Поэтому ношение масок в общественных местах является обязательным даже, если ты вакцинировался.

Еще один важный вопрос: как работают вакцины против индийского штамма?

Исходный китайский вариант и европейские штаммы сейчас уже встретить практически невозможно, их полностью вытеснили более заразные варианты коронавируса, рассказал молекулярный биолог Максим Скулачев.

По словам ученого, про индийский штамм известно, что он быстрее накапливается в организме (из-за этого сократился инкубационный период), что он может вызывать более тяжелое течение, и что вирус стал более заразен.

Однако вакцины против него работают и вот, почему. Хотя внешние белки вируса, те, что помогают ему проникать в клетки организма, и изменились, но они сохранили свою пространственную структуру, а это то, что узнается антителами.

- Да, некоторые части белка в этом штамме изменились, какие-то антитела не будут его узнавать, но нужно понимать, что при болезни или при вакцинации мы производим целый коктейль антител, 30 – 50 – 100 вариантов, если из них пара перестала этот штамм узнавать, все равно все остальные его определят. Поэтому вакцины продолжают защищать от этой мутации тоже. Посмотрим, какой будет следующий вариант, но нам повезло, что эту ужасную пандемию вызвал вирус, который мутирует достаточно медленно. Есть шансы успеть с вакцинацией. А если вирус все-таки пробьет эту оборону, то современные вакцины очень легко модифицировать, пустить в производство новые варианты, и применять уже новый вариант или поливалентную вакцину, - рассказал Максим Скулачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли по симптомам определить индийский штамм коронавируса

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, в эфире Радио "Комсомольская правда" ответил на острые вопросы о новых штаммах и осложнениях после вакцинации (подробности)